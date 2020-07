Con relación a versiones de que supuestamente se distanció del primer mandatario porque este frenó su influencia en el Poder Judicial, Bacchetta negó categóricamente esto. No obstante, dijo que en dos ocasiones votó en contra del oficialismo en las votaciones en el Senado para nominaciones de ministros de Corte Suprema de Justicia.

Sobre este punto, reveló que en la nominación de César Diesel a ministro de la máxima instancia judicial el cartismo jugó un papel preponderante. Señaló que él y su colega Juan Carlos Galaverna recomendaron al presidente no dar su acuerdo constitucional a Diesel, pero Abdo de todas formas lo hizo.

"Elegir o no un ministro de Corte no le hace a uno más o menos poderoso. Yo lo que quiero es que haya seguridad jurídica nomás. Lo unico que planteé con respecto a César Diesel, a quien respeto, es que realmente se hizo un salto muy importante... y eso lo dije al presidente de la República en una reunión en el Palacio de López. Le dije: 'me parece totalmente inatingente que una persona que esté fuera de los límites dentro de la reglamentación del Consejo de la Magistatura ocupe... Pero vamos a llevar adelante lo que vos creas pertinente, porque somos tu bancada'", relató este lunes Bacchetta en una entrevista con Monumental 1080 AM.

"Le pregunté varias veces cuáles eran sus criterios, ya tenía una opinión, pero le pregunté. Acordate que con Alberto Martínez Simón, yo voté por Rubén Romero y peleé por él, a sabiendas de que Rubén Romero no iba a ser ministro, porque estaban los votos arreglados, ya se había hecho la negociación y con respecto a este tema la misma cosa, pero yo desarrollé lo que creía pertinente", añadió el legislador.

"Antes de que se ocupe la vacancia en la Corte que finalmente llenó César Diesel, el presidente convocó a un grupo de legisladores para una reunión, según Bacchetta. Era ya una reunión preestablecida por él para llegar a una conclusión, cuando escuchó lo que le dijo Calé y cuando escuchó lo que le dije yo, se calló. En ese momento ya sabía que el candidato era Diesel", aseguró el senador.

Al ser consultado si el acuerdo del primer mandatario a la nominación de César Diesel no fue una estrategia para obtener oxígeno político del cartismo, Bacchetta señaló que la cuestión fue más complicada que esa, debido a que había varias situaciones paralelas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y en el Consejo de la Magistratura.

"Cartes tuvo mucho que ver y sus hombres fueron determinantes para que pueda lograr César Diesel la nominación en el Senado. Acordate que porque (José) Pakova Ledesma votó diferente y Enrique Riera iba también a votar diferente, pero por una posición anterior dijo que iba a cambiar y cambió. Esta terna iba a ser devuelta al Consejo de la Magistratura. Desde ese punto de vista, nosotros tres colorados, Calé, Martín Arévelos y yo, votamos por la devolución y perdimos por un voto y el que definió realmente fue Pakova Ledesma. Todos los de la bancada HC votaron por César Diesel", contó el parlamentario.

Finalmente, repitió que su distanciamiento del oficialismo responde a su rechazo a la política de endeudamiento que plantea el Ejecutivo y a la mala administración de varios entes públicos, entre ellos Petropar y la Administración Nacional de Navegación y Puertos.