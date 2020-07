Bacchetta asegura que se debe cambiar a varios ministros y cuestiona liderazgo de Abdo

"Prácticamente a libro cerrado hemos concedido un endeudamiento de USD 1.600 millones y le dimos ese cheque en blanco al presidente. Dentro de ese punto había USD 500 millones para salud y si vos les das eso y se ejecutan solamente USD 4 millones en todo este tiempo, y hay tantas necesidades, realmente yo noto que hay que hacer una cirugía mayor, no podemos continuar de esta manera", expresó el senador colorado a Monumental 1080 AM.

Al respecto, cuestionó el proyecto del Poder Ejecutivo de endeudar al país por otros USD 330 millones para el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy), a pesar de que recién se ejecutó el 24% del presupuesto actual. Aseguró que el objetivo real del Ministerio de Hacienda es redireccionar el monto, una vez que no se ejecute gran parte del dinero debido a los excesivos requisitos para conceder un crédito a las Mipymes.

"Mazzoleni está aplazado como administrador y como uno de los hombres que está liderando la administración de un ministerio tan importante, no pueden estar pasando las cosas que están pasando. Él no sabe, pero esto le va a seguir hasta su muerte, va a tener consecuencias jurídicas", aseguró Bacchetta.

"Lo que dijo Giuzzio no tiene asidero jurídico, claro que hubo daño patrimonial, a lo mejor están queriendo decir que no hubo daño patrimonial para que no se configure la lesión de confianza, que es uno de los requisitos establecidos, y hablan de una estafa para solamente llevar el caso por el lado de que el Gobierno fue estafado", añadió el legislador, quien no precisó si se unirá a otro movimiento interno de la ANR tras su alejamiento del oficialismo.

Bacchetta aseguró que el ministro de Educación, Eduardo Petta, también debe ser cambiado. También sostuvo que los administradores del Instituto Rural y de la Tierra (Indert) y la Administración Nacional de Navegación Puertos (ANNP) deben ser investigados y removidos de sus cargos.

"Hay poco diálogo con el presidente"

Con respecto al liderazgo del presidente de la República, el senador aseguró que Mario Abdo Benítez no responde a consultas y tiene muy poco diálogo con él, por lo cual se dificultaba el trabajo.

"No me gustaría que se termine mal este Gobierno, quisiera que él (Abdo) termine bien, pero para eso debería tomar decisiones importantes y que haya cirugía mayor en los hombres del Gobierno. Tiene que darle otro cariz a este Gobierno, de lo contrario, ¿cómo vas a sumar deudas al Paraguay?", cuestionó Bacchetta.

Finalmente, contó que ya habló por teléfono con el primer mandatario y quedaron en tener una conversación este jueves. Además, dijo que ya le había puesto a disposición el cargo de líder de bancada semanas atrás, cuando se discutieron en el Senado los recortes salariales en las binacionales y él estaba en contra de la postura del Ejecutivo. Bacchetta dijo que ya en esa oportunidad Abdo no le respondió.