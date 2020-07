"Bacchetta ya está empezando su campaña", afirma titular de Puertos

Entre los cuestionamientos sobre las designaciones mencionó al presidente de la Administración Nacional de Navegación de Puertos (ANNP), Ramón Retamozo, quien desde su consideración debe ser apartado e investigado.

Ante estas declaraciones, en contacto con radio Monumental 1080 AM, Retamozo sostuvo no tener una cuestión en particular con el senador colorado, pero hizo referencia a que algo pudo haber ocurrido en la elección de la mesa directiva del Senado.

Criticó la manera en que el legislador realizó sus declaraciones, más aún a sabiendas de su condición de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

“Es muy fácil acusarme así o ya está empezando Enrique Bacchetta su campaña, porque también se maneja la información de que quiere ser presidente de la República. Me parece que es muy temprano en este momento”, expresó.

Hizo referencia a que son varios ex funcionarios de la institución quienes andan detrás de los procesos abiertos en su contra. En ese sentido, Retamozo fue denunciado por supuestos hechos de corrupción en su gestión.

La denuncia fue presentada por el senador Pedro Santa Cruz por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos, hecho punible contra la prueba documental y, finalmente, por enriquecimiento ilícito.

Entre el listado de autoridades que deben ser cambiadas, Bacchetta citó también al ministro de Educación, Eduardo Petta; al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y al presidente del Instituto Rural y de la Tierra (Indert), Mario Vega.