Sorpresivamente, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue a visitar la Escuela Básica N° 15.445 “Nuestra Señora del Carmen”, de San Pedro del Ycuamandyyú, donde se entregaron aulas para la comunidad educativa. Sin embargo, la actividad solo se limitó a un recorrido y toma de imágenes.

El mandatario desarrolla su agenda en el Departamento de San Pedro, donde los principales actos que acompañará son el inicio de la cosecha de soja y la entrega de maquinarias agrícolas a los productores de esa zona.

Mario Abdo en san pedro.jpg Mario Abdo visitó sorpresivamente una escuela en San Pedro. Foto: Gentileza.

No obstante, llamativamente, el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Eduardo Petta, no participó de ningún acto oficial durante las primeras horas de este viernes.

Lea más: Desafío 2020: Clases arrancarán hoy con obras inconclusas y falta de útiles

El secretario de Estado, envuelto en una polémica en las últimas semanas, solo se pronunció en su cuenta de Twitter con un breve mensaje de aliento.

“¡Volvemos a clases! El supremo acto de amor de cada docente activa en nuestros hijos el sueño de un país mejor. Estamos comprometidos con ese sueño. ¡Feliz y Bendecido ciclo escolar 2020!”, publicó el ministro.

Embed ¡Volvemos a clases! El supremo acto de amor de cada docente activa en nuestros hijos el sueño de un País mejor. Estamos comprometidos con ese sueño. ¡Feliz y Bendecido ciclo escolar 2020!#LaEducaciónPrimero#ParaguaydeLaGente pic.twitter.com/AvXvHxQD66 — Eduardo Petta (@petta08) February 21, 2020

El inicio de clases este año está marcado por infraestructuras precarias e inconclusas en varias instituciones educativas; además de la falta de materiales, como los libros de Matemática MaPara y los lápices y borradores que no se incluyeron dentro del kit escolar.

La Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP – Auténtica) registra que un 80% de las escuelas y colegios públicos tienen problemas en infraestructura, pero el MEC alega que solo 158 de más de 6.000 instituciones educativas no se encuentran en condiciones temporales para recibir a los alumnos.

escuela 1.jpg Los niños deben dar clases en espacios que no están en condiciones. Foto: Raúl Cañete.

Nota relacionada: MEC registra que 158 escuelas no están en condiciones para inicio de clases

Casos puntuales tienen que ver con la escuela República Oriental del Uruguay, donde los alumnos deberán compartir aulas porque no se terminaron las obras, y la escuela básica Adela Speratti, donde no comenzarán las clases hasta la semana entrante porque no se concluyeron los trabajos de refacción. Ambos centros educativos son de Asunción.

escuela 2 raul.jpg Desorden y malas condiciones en las aulas de clases. Foto: Raúl Cañete.

Asimismo, en el Colegio Técnico Nacional dieron la bienvenida al año escolar con una manifestación por falta de instrumentos técnicos y materiales desfasados en materias específicas.

Un millón y medio de estudiantes vuelven a escuelas públicas este viernes. Sin embargo, sindicatos dicen que el inicio es parcial a causa de la precaria infraestructura y la epidemia del dengue. Kits no traen borradores ni lápices y sacapuntas son de plástico.

Por otro lado, unos 110 alumnos y 20 docentes iniciaron las clases en medio de las obras inconclusas en la Escuela Graduada N° 6.920 "La Victoria", de la comunidad del mismo nombre en el distrito de Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú, según informó el corresponsal de Última Hora Elías Cabral.

canindeyú escuela.jpg En una de las instituciones faltan culminar los trabajos de pintura, cableados y otros. Foto: Elías Cabral.

Otras dos instituciones más del distrito de Curuguaty, la escuela Santa Catalina de Siena y la escuela Vidalia Bernal, también se encuentran en medio de obras que no están culminadas. Los docentes y alumnos piden al MEC que se terminen los trabajos porque representan mucho peligro para los mismos.

Errores en libros

La gestión del ministro Eduardo Petta sumó varios desaciertos durante las últimas semanas. Una de ellas tiene que ver con los errores en los libros de matemáticas distribuidos por el MEC. Petta sugirió que los niños corrijan las equivocaciones, pero luego salió a pedir disculpas por sus expresiones y “su mal carácter”.

Puede interesarte: Eduardo Petta ahora pide perdón por los errores en libros, por sus expresiones y carácter

Por ese caso, el secretario de Estado también tuvo un impasse con la Unión Europea (UE) ya que dio a entender que el organismo también es responsable de los errores en el libro. Lo hizo mediante una publicación en Twitter, que luego decidió borrarlo.