Durante una entrevista exclusiva con Telefuturo, el ministro de Educación y Ciencias (MEC), Eduardo Petta , reconoció que sus expresiones no fueron las correctas, luego de todo el escándalo que se desató por los errores ortográficos en los libros de Matemáticas entregados por la cartera educativa.

"Pido perdón públicamente por mis expresiones al decir que los chicos deberán corregir. No estaba bien y me expresé mal, asumo los errores", expresó el secretario de Estado, quien también insinuó que la Unión Europea tenía responsabilidad en el caso.

En su momento, Petta minimizó los errores ortográficos y dijo que el material podría servir como tarea para que los estudiantes encuentren las faltas.

"Yo tengo que salir a pedir disculpas y no podemos permitir que estos libros estén en manos de nuestros hijos", afirmó tras recibir el apoyo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y se descartara su salida del Ministerio de Educación.

Explicó que él se enteró de los errores recién cuando se entregaron y señaló que los libros del programa MaPara (Matemática Paraguay) "lo hicieron con mucho orgullo", y en busca de que los niños y niñas tengan una enseñanza mejor en esa área.

Mediante la resolución 203 se resolvió suspender la entrega de los libros. Al respecto, reconoció que "se va a corregir y va a tener su tiempo" y que en unos 30 días se va a trabajar en un nuevo libro.

"Yo como ministro no me puedo permitir errores, yo tengo que asumir la responsabilidad. La tarea en el MEC es enorme, cada dirección tiene su responsabilidad, pero el ministro no deja de ser la figura política", puntualizó.

Trabajar su mal carácter

La máxima autoridad del Ministerio de Educación reconoció también que tiene un mal carácter y que debe trabajar para mejorarlo. “Reitero mi conducta de perdón, primero por mi carácter, tengo que trabajar, quizás, y por todos los errores”, reiteró.

En otro momento de la entrevista fue consultado sobre los rumores de su renuncia y Petta respondió que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, lo ratificó en su puesto.

“Yo he hablado con el Presidente desde el primer día y así como asumimos el desafío de transformar la educación, hay que trabajar mi carácter. El Presidente me ratificó su confianza y seguro que va a ser el primero en comunicarme si decide algo”, mencionó.

El impasse con la Unión Europea

Hace unos días, Eduardo Petta disparó contra la Unión Europea (UE) y dio a entender que también es responsable de los errores en el libro. Lo hizo mediante una publicación en Twitter, que luego decidió borrarlo.

“Con la Unión Europea tuvimos una reunión y planificamos una cooperación importante. Nos ocupamos. Vuelvo a pedir perdón por este ministro que tiene un mal carácter. Lo que más quiero es que la educación de nuestros niños sea distinta”, insistió.

La UE advirtió que la falta de calidad puede afectar a desembolsos en programas futuros. El bloque europeo pidió reforzar los controles al tiempo de recordar que de ello dependen las próximas donaciones.