Analista político sostiene que Mario Abdo sobrevive gracias a Cartes

A criterio del especialista, esta situación evidenció que el Gobierno de Mario Abdo está mucho más débil e incompetente. Además, dejó lugar a que Cartes vuelva al centro del debate político.

“Cartes defendió el juicio y fue Cartes quien lo retiró… Honor Colorado es un movimiento disciplinado, responde bastante bien a la línea política de Cartes y él seguramente tuvo ventajas de todo esto que todavía no sabemos, porque no creo que lo haya hecho gratis”, refirió el analista.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, soportó uno de los momentos más delicados en su primer año de gestión. La amenaza de juicio político en su contra por el acuerdo secreto sobre la hidroeléctrica le hizo tambalear.

Según técnicos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el documento representaba un perjuicio para el país y, justamente, eso derivó en la renuncia de Pedro Ferreira como presidente de la empresa estatal.

El vicepresidente Hugo Velázquez también fue salpicado en el polémico caso al influir, supuestamente, en el acuerdo para beneficiar a una empresa eléctrica vinculada a la familia del mandatario brasileño Jair Bolsonaro.

“Esto terminó en un impacto grave para la ciudadanía, se vio un claro negociado y el Gobierno demostró que no tiene idea de lo que está haciendo y, cuando lo hace, lo hace mal y no sabe ni manejar”, dijo.

Pese a esta situación, el politólogo consideró que toda esta crisis fue muy sorpresiva, ya que el Gobierno se mostraba muy sólido con el pacto abdollanocartista, pero radicalmente todo cambió y se expuso la debilidad del Gobierno que permitió a Cartes volver al centro del debate.

Para calmar la situación, Abdo dio un discurso donde pidió disculpas y advirtió que desvinculará a las personas que participaron en la negociación del polémico acuerdo.

Antes de este anuncio, ya había aceptado la renuncia de Luis Castiglioni como ministro de Relaciones Exteriores, de José Alderete como director de Itaipú, Alcides Jiménez como presidente de la ANDE y Hugo Saguier Caballero como embajador ante Brasil. Todos ellos estuvieron involucrados en la firma del acta bilateral.

Crítica a la oposición

Por otra parte, el analista también criticó un error que demostró la oposición política. En este caso, se refirió al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que volvió a protagonizar el sector antagonista del Gobierno después de años.

“La oposición estuvo tan metida en el hecho de que Cartes apoyaba el juicio y no se preocupó de sostener su acción con manifestaciones. Dijeron que se iban a organizar, pero cuando se dieron cuenta de que tenían los votos, ya no les importó, y eso demuestra también la debilidad de la oposición”, explicó en comunicación con la emisora radial 970 AM.

Mencionó que el PLRA dejó ver su poca fuerza porque este jueves, luego del discurso de Mario Abdo, prácticamente no hubo reacción del sector, a excepción de la diputada Celeste Amarilla y el senador Víctor Ríos.

Finalmente, el politólogo fue consultado sobre el rol del presidente brasileño Jair Bolsonaro y el nivel de sumisión que demostró el país con relación a Itaipú.

Al respecto, Lachi contestó que las negociaciones acerca de la binacional serán muy difíciles ya que el mandatario de Brasil responde a una línea nacionalista y conservadora que defenderá los intereses de su país. “No me sorprende que Bolsonaro haga un acuerdo totalmente favorable a Brasil”, concluyó.