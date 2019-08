Mario Abdo pide disculpas y advierte sobre más destituciones por negligencia

Con un aspecto bastante cansado y tono reflexivo, el mandatario dirigió un mensaje a la ciudadanía y agradeció a la ciudadanía por las críticas y a la clase política por la reflexión.

Para el jefe de Estado, la redacción del acta bilateral pudo situar como vulnerable al Paraguay. De esta manera, se desdijo de sus declaraciones iniciales en las que habló de beneficios para el país y de un acuerdo histórico.

Abdo Benítez justificó su silencio en los últimos días alegando que no quería hablar sin antes dejar sin efecto el criticado documento.

“El domingo he ordenado al entonces canciller Luis Castiglioni, ante la vulnerabilidad que podía tener el Paraguay en la redacción de un acta, que lleve adelante el proceso para su anulación, entendiendo que generó un debate apasionado y estoy seguro que la mayoría lo hizo de buena fe", expresó.

Mario Abdo Benítez recordó la primera reunión que mantuvo con su Gabinete y mencionó que les dijo a sus colaboradores que “el Paraguay no merece ser defraudado por sus líderes”.

“Dije que no voy a tolerar corrupción, que por más que me duela, por la cercanía de compañeros y amigos de lucha, no nos da derecho a tener inconductas en el manejo de las cosas públicas. No solo actos de corrupción sino también errores. Por eso he ordenado que aquellos que participaron de un proceso, tal vez sin mala voluntad, sean destituidos de su cargo", aseveró.

Luego advirtió que si hay otros funcionarios que fueron negligentes en su trabajo también serán destituidos. Abdo Benítez reiteró que “caiga quien caiga” su Gobierno surgirá luchando “contra las mafias”.

Acepta falta de diálogo

Durante su discurso en el Palacio, Abdo Benítez “humildemente” aceptó que faltó diálogo en sus primeros meses de mandato y pidió a toda la clase política “recomponer relaciones, sin rencores”.

“Es momento de renovar ese espíritu de unión, de buscar la paz de la nación”, expresó. Además, aseguró que no apañará ninguna inconducta que atente contra los intereses de Paraguay.

“Renuevo mi compromiso con esta frase: "Caiga quien caiga”, afirmó el mandatario.

El pedido de disculpas con sus seguidores

Tras su discurso a la ciudadanía en general, Mario Abdo Benítez se dirigió a un grupo importante de adherentes, entre ellos funcionarios públicos, que se reunieron en el Palacio de López para brindar apoyo al jefe de Estado.

"Si me he equivocado, les pido disculpas", expresó el mandatario ante sus cientos de seguidores que coparon la explanada del Palacio de Gobierno y tiñeron de rojo la sede gubernamental.