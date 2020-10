Amanaci, el jaguar que no sabe si podrá volver al Pantanal

Desde entonces, convertida en un símbolo de la destrucción causada por los peores incendios jamás registrados en el mayor humedal tropical del planeta, se recupera con un tratamiento de células madre que, según los veterinarios, ha acelerado mucho la cicatrización de sus patas, que llegaron con quemaduras de tercer grado.

"El caso de Amanaci fue muy impactante para nosotros, las heridas eran horribles, estaba con los huesos expuestos", explica a la AFP Cristina Gianni, fundadora del Instituto Nex, en el municipio de Corumbá de Goiás, en el corazón de la sabana brasileña.

El domingo pasado, los veterinarios la sacaron sedada de su jaula y colocaron su robusto y musculoso cuerpo de manchas negras sobre una camilla. Le pusieron un antifaz y le sacaron el vendaje de las patas para limpiarle y curarle las heridas, todavía en carne viva.

"Empezamos a aplicarle células madre justamente para estimular el crecimiento del tejido, el crecimiento de las células y de la piel para acelerar la cicatrización. Desde entonces, está respondiendo muy bien al tratamiento, se alimenta muy bien, ganó peso y está bastante activa", explica el veterinario Thiago Luczinski.

Sin poder sacar las garras

Pese a su mejora, es poco probable que Amanaci, que en lengua tupí-guaraní significa 'Diosa de la lluvia', vuelva al Pantanal: las llamas le quemaron los tendones que le permiten sacar las garras.

"En libertad se va a ver muy perjudicada, porque no conseguirá trepar de una manera correcta, no podrá cazar, fijar las presas, porque no va a poder estirar las garra (...) La probabilidad de que se quede (en cautiverio) es bastante grande", agrega el veterinario de esta ONG que en la actualidad abriga a 23 felinos rescatados.

Entre ellos Ousado, otro jaguar que llegó hace un mes procedente del Pantanal con quemaduras de segundo grado en las patas. Tras ser curado con ozonoterapia, podría ser liberado en breve.

Las llamas devoraron en 2020 un 23% de la parte brasileña de este bioma al sur de la Amazonía que se extiende por Brasil, Paraguay y Bolivia.

Las imágenes de los paisajes reducidos a cenizas y de cadáveres de animales carbonizadas horrorizaron al mundo y atizaron las críticas al gobierno de Jair Bolsonaro, a quien expertos y ONG ambientalistas responsabilizan del aumento de la deforestación y de los incendios en la Amazonía y en el Pantanal por su discurso a favor de las actividades extractivas en áreas protegidas.