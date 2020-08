Alegre convoca a caravana para pedir destitución de Marito y cárcel para Cartes

Lea más: Imputan a hijo de Efraín Alegre y a otros dirigentes del PLRA en caso Rodrigo Quintana

“Nos convocamos mañana 18.30 frente al banco de la mafia, frente al banco Basa, el banco del lavado de dinero, el banco de Horacio Cartes”, invitó Alegre. La dirección de la firma es sobre Aviadores del Chaco y San Martín.

Embed Gobierno miserable, protege asesinos y persigue inocentes. No nos distraemos, y tampoco la gente, de la verdad que la justicia brasileña destapa sobre Horacio Cartes, aún cuando este gobierno genuflexo no quiera verlo. DESTITUCIÓN Y CÁRCEL PARA ELLOS. #ParaguaySinMafias pic.twitter.com/EYPth9AbBe — Efraín Alegre (@EfrainAlegre) August 18, 2020 Embed Gobierno miserable, protege asesinos y persigue inocentes. No nos distraemos, y tampoco la gente, de la verdad que la justicia brasileña destapa sobre Horacio Cartes, aún cuando este gobierno genuflexo no quiera verlo. DESTITUCIÓN Y CÁRCEL PARA ELLOS. #ParaguaySinMafias pic.twitter.com/EYPth9AbBe — Efraín Alegre (@EfrainAlegre) August 18, 2020 Embed Gobierno miserable, protege asesinos y persigue inocentes. No nos distraemos, y tampoco la gente, de la verdad que la justicia brasileña destapa sobre Horacio Cartes, aún cuando este gobierno genuflexo no quiera verlo. DESTITUCIÓN Y CÁRCEL PARA ELLOS. #ParaguaySinMafias pic.twitter.com/EYPth9AbBe — Efraín Alegre (@EfrainAlegre) August 18, 2020 Embed Gobierno miserable, protege asesinos y persigue inocentes. No nos distraemos, y tampoco la gente, de la verdad que la justicia brasileña destapa sobre Horacio Cartes, aún cuando este gobierno genuflexo no quiera verlo. DESTITUCIÓN Y CÁRCEL PARA ELLOS. #ParaguaySinMafias pic.twitter.com/EYPth9AbBe — Efraín Alegre (@EfrainAlegre) August 18, 2020

“Con indignación y hartazgo estamos viendo que los asesinos de Rodrigo Quintana hoy ordenan la imputación de los jóvenes que defendieron con su vida las evidencias, las pruebas del asesinato de Rodrigo Quintana”, remarcó.

Asimismo, dijo que no están imputados ni investigados el ex presidente de la República, Horacio Cartes, ni José Ortíz, "nadie de los que dieron la orden hoy están investigados por esta Fiscalía General de la Mafia de Sandra Quiñónez”.

Le puede interesar: Dario Messer implica a banco de Cartes en el esquema de lavado de dinero

Además, indicó que se están viviendo momentos trágicos de la historia democrática, ya que Abdo Benítez no puede seguir siendo presidente, "porque no tiene la capacidad y no tiene la autoridad para gobernar un país, porque sobre todo ha entregado nuestras instituciones democráticas a la mafia, porque él es el secretario del capo mafioso, él es secretario de Horacio Cartes”.

"Gobierno miserable, protege asesinos y persigue inocentes. No nos distraemos, y tampoco la gente, de la verdad que la Justicia brasileña destapa sobre Horacio Cartes, aún cuando este gobierno genuflexo no quiera verlo. Destitución y cárcel para ellos", expresó Alegre desde su cuenta de Twitter.

En la fecha, fueron imputados el hijo de Efraín Alegre y otros dirigentes juveniles del PLRA, por una supuesta frustración de la persecución y ejecución penal, alteración de la escena del crimen y sabotaje informático.

Entérese más: Policía que encabezó atropello a PLRA, en libertad

Esto, en el marco del asesinato del joven Rodrigo Quintana por parte de las autoridades del orden en la madrugada del 1 de abril, tras la quema de una parte del Congreso en la noche del 31 de marzo por el intento de Cartes y otros sectores de incluir la figura de la reelección.

Desde el PLRA siempre criticaron que la Fiscalía no investigó quién dio la orden para ingresar a la sede del PLRA y solo se encuentran procesados efectivos policiales de bajo rango.

Las menciones que hace el presidente del PLRA sobre el banco Basa guardan relación a las declaraciones del brasileño y condenado por lavado de dinero Dario Messer, quien involucró a la firma en un supuesto esquema para el lavado de dinero.