Afectados por fallido Metrobús: "Esperamos 7 años para que actúe la Fiscalía"

La fiscala María Estefanía González imputó en la víspera por lesión de confianza al ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona, a la ex viceministra de Administración y Finanzas del MOPC Martha Regina Benítez y al ex gerente del programa Alcides Alcaraz Reisinger, luego de cinco años de la denuncia del caso.

"Esperamos siete años a que la Fiscalía actúe en contra de estas personas", exclamó González a radio Monumental 1080 AM este martes.

"Tuvo que haber un cambio de fiscal general para que se haga la imputación a un señor que claramente es responsable de todos los hechos y el fallido Metrobús", prosiguió.

González mencionó que al menos 200 comercios se cerraron durante la construcción de la obra y que los frentistas estuvieron paralizados casi un año en las ciudades de San Lorenzo y Fernando de la Mora.

"Para nosotros la política es un garrote y para los políticos de turno, los amigos de siempre, es benevolente y esto deja al descubierto también que la ex fiscala general del Estado anterior estaba encubriendo esta cuestión hasta no más poder, hasta su salida. Realmente, es operativa al cartismo y a sus cómplices", cuestionó.

La causa del Metrobús se abrió en mayo de 2018 en el Ministerio Público, tras la denuncia del ingeniero Hermann Pankow, por presuntas irregularidades en la planificación y ejecución del proyecto, que posteriormente se amplió con los informes que remitió la Contraloría General de la República.

Hasta la víspera, la investigación estaba parada, cerca de prescribir, sin avances y ni un solo imputado.

Frente a la inacción, Jorge Rolón Luna presentó el mes pasado una denuncia contra los fiscales que llevaron la causa desde el inicio, que son Natalia Silva, Alcides Corbalán, Esmilda Álvarez y María Estefanía González.