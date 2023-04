Imputan a ex ministro de Obras y otras dos personas por caso Metrobús

El ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, además de Marta Regina Benítez Morínigo y Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger fueron imputados este lunes por lesión de confianza por el caso Metrobús , informó Radio Monumental 1080 AM.

La imputación fue presentada por la fiscala María Estefanía González, quien solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión como fianza real o personal suficiente, prohibición de salir del país sin previa autorización del Juzgado Penal de Garantías.

Además la obligación de fijar un domicilio determinado y la prohibición de cambiarlo sin comunicar al Juzgado y la obligación de presentarse mensualmente al Juzgado.

De igual manera, atendiendo a que el hecho imputado tiene como bien jurídico el patrimonio, en este caso el del Estado paraguayo, y a fin de resguardar la recuperación del menoscabo ocasionado al Estado a través de un eventual comiso especial, se requiere la aplicación de la medida cautelar de inhibición general de enajenar y gravar bienes con respecto a cada uno de los imputados.

Según el acta de imputación, durante el 2013 al 2018, Jiménez Gaona en su carácter de ministro "teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no habría cumplido con exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos por la firma constructora Mota-Engil Ingeniería y Construcción S.A.".

Menciona que hasta el 2018 cuando se dio el cese de construcción por parte de la empresa contratista, la administración de Jiménez Gaona no contaba con la autorización de la Municipalidad de San Lorenzo, ni con la autorización de la Municipalidad de Asunción.

Además señala que la administración habría iniciado las construcciones de la obra sin contar con el diseño final de ingeniería presentado por la empresa contratista Mota-Engil Ingeniería y Construcción S.A., el cual había sido aprobado por el MOPC con observaciones debido a que la empresa fiscalizadora Typsa Incosa Ingeneg S.A. en todos los casos recomendó la aprobación provisional de los proyectos presentados.

Gaona había reconocido la culpa por los retrasos en las obras

En octubre del 2018, Jiménez Gaona, reconoció tener, en parte, la culpa por los retrasos en las obras del Metrobús. Argumentó que las dificultades para llevar adelante los trabajos se debían, principalmente, a que no pudieron encontrar una solución con los frentistas.

En aquella ocasión, el ex ministro reconoció que el retraso de las obras del sistema de transporte se debió a una “culpa compartida” de quienes han diseñado el proyecto, los frentistas y los que administraron el proyecto –el MOPC.

El ex secretario de Estado había relatado que, desde el inicio de las obras del Metrobús, se encontraron con una realidad que se complicó mes a mes, debido a que desde la apertura de la primera franja de dominio se hallaron dificultades técnicas, que no permitieron el avance de los trabajos según el cronograma previsto.

“Se ha trabajado en un proyecto que vino del 2011, se ha trabajado con un cronograma que no se ha podido cumplir, producto de la improvisación y varias dificultades de planos y obras que quedaron bajo tierra y que solo se encontraron con las aperturas de las franjas”, sostuvo.

Expropiaciones no se pudieron pagar

El ex titular del MOPC también había admitido que desde su administración, durante el Gobierno de Horacio Cartes, no se pudo cumplir con el compromiso de las expropiaciones de los frentistas afectados, motivo por el cual las obras se retrasaron mucho más.

Ramón Jiménez Gaona.jpg El ex titular de la cartera de Obras, Ramón Jiménez Gaona, admitió tener culpa compartida en retraso de las obras del Metrobús. Foto: Archivo UH.

“Uno de los motivos principales del retraso es el reclamo justo de los frentistas. Se les debía pagar por unas expropiaciones que datan de los años 80 (Gobierno de Stroessner), que se hicieron para ampliar la avenida Eusebio Ayala. Nosotros consultamos a la Procuraduría, pero no se llegó a pagar. De entrada, nos encontramos con conflictos imposibles de resolver”, justificó en conversación con Radio Monumental 1080 AM.

Consultado sobre el por qué no se habían previsto las indemnizaciones correspondientes a esos años, el ex titular de Obras argumentó que se buscó una salida, pero que como administradores no podían accionar legalmente.

Jiménez Gaona afirmó que durante su administración en la cartera de Obras se ha comunicado en innumerables reuniones la situación en la que se encontraba en Metrobús, pero probablemente haya habido un diálogo sordo “de no transmitir la dificultad real y de lo que generaba el principal conflicto”.