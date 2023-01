Aduanas incauta más de 2.000 cigarrillos electrónicos

En ese sentido, señalaron que los datos de las facturas no coinciden con la carga, la cual fue derivada a la Administración de Aduana de Ciudad del Este.

Lea más: Injuria pulmonar, la afección asociada al uso del vapeador

https://twitter.com/aduanapy/status/1616057190044803072 Agentes de la COIA- Aduanas retuvieron 179 cajas conteniendo 1.790 unidades de vapes, en controles realizados en Juan E. Oleary. Los datos de las facturas no coinciden con la carga que fue derivada a la Administración de Aduana de CDE-PIA. pic.twitter.com/Fb9t0DcQV2 — Aduana - Paraguay (@aduanapy) January 19, 2023

Asimismo, decomisaron 42 paquetes que contenían cada uno de ellos 10 cajitas con 10 piezas de herramientas de torneado de diferentes marcas y modelos, totalizando 4.200 unidades.

Entérese más: Buscan regular uso de vapeadores a nivel regional

De igual manera, confiscaron 30 cajas que contenían vapeadores de la marca Los Mary, totalizando 300 unidades.

Además, retuvieron 150 unidades de esencias y 10 unidades de cigarrillos electrónicos de la marca Vaporesso.

Le puede interesar: Los cigarrillos electrónicos causan cáncer de pulmón en ratas de laboratorio

Estudios sobre los efectos del vapeador

La exposición al humo de los cigarrillos electrónicos que millones de personas usan para vapear causó cáncer de pulmón en ratas de laboratorio, según un estudio que publicó la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El estudio encontró que nueve de 40 ratones (el 22,5%) expuestos al humo con nicotina de cigarrillos electrónicos durante 54 semanas desarrollaron adenocarcinomas pulmonares.

Nota relacionada: Cigarrillos electrónicos crean otra camada de fumadores

Ninguno de los 20 ratones del estudio expuestos al mismo humo de cigarrillos electrónicos pero sin nicotina desarrolló cáncer.

Los investigadores comprobaron que 23 de los 40 ratones (el 57,5%) expuestos al humo de cigarrillos electrónicos desarrollaron hiperplasia de vejiga, cambios genéticos que hacen que las células sean más propensas a multiplicarse y un paso hacia el crecimiento anormal de los tejidos como el que ocurre en el cáncer.

Por contraste solo uno de los 17 ratones expuestos al humo de cigarrillos electrónicos sin nicotina desarrolló hiperplasia, esto es, el aumento de tamaño de un órgano o de un tejido por el incremento del número de sus células.