Abogados de HC denuncian a Giuzzio por enriquecimiento ilícito

Eduardo González, en contacto con Monumental 1080 AM, aseguró que ambos hermanos realizan la denuncia en carácter de abogados y como ciudadanos, pero no es en representación de otra persona.

No obstante, al ser consultado si tiene relación con las acusaciones que realizó Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes, teniendo en cuenta que ambos abogados son parte de Honor Colorado, el movimiento que lidera el ex presidente, alegó que sí se reunió con Cartes para darle a conocer que tenía elementos para formalizar la denuncia.

Reconoció que Horacio Cartes le brindó su acompañamiento con la demanda. Según González, el ex mandatario le dijo que no tiene “nada que ocultar” y que no tiene ningún inconveniente ante las posibles reacciones por parte de Giuzzio. “Yo le comenté mi decisión y él lo que hizo fue acompañar”, aseveró el profesional del Derecho.

En cuanto a los motivos que propiciaron la denuncia, alegó que fue en primer lugar por las publicaciones de Última Hora entre los años 2020 y 2021, donde se presentaron investigaciones sobre el patrimonio de Arnaldo Giuzzio, además de otras publicaciones de medios y de su última declaración jurada, presentada en enero del 2021.

“Hemos presentado esta denuncia debido a las publicaciones del medio, que también es parte del grupo de ustedes, Última Hora, que ha realizado en el año 2020 y 2021, había investigaciones que resaltaban la situación patrimonial del señor Arnaldo Giuzzio, que fuera simple secretario dentro de la Función Pública, que fueron parte de las pruebas presentadas”, indicó el abogado.

Además, manifestó que hay “desfasajes” en la última declaración jurada del ministro del Interior, teniendo en cuenta que no condicen sus egresos e ingresos, debido a un préstamo del Banco Nacional de Fomento que realizó por unos G. 12 millones mensuales y otros dos préstamos más, con relación a lo que percibe, que son aproximadamente G. 22 millones por mes.

“El total de los préstamos de lo que él tiene, esos G. 12 millones más otros dos préstamos, llegan a casi G. 20 millones, hay un desfasaje de casi G. 1.900.000 y encima tiene otros egresos, según su propia declaración, de casi G. 9 millones, con lo cual tiene un desfasaje de casi G. 9 millones y pico, de esa manera mensualmente”, sentenció Eduardo González.

Por ello, mencionó que la Ley 2523, en su artículo 23, habla del enriquecimiento ilícito, cuando no existe correspondencia entre los activos y los pasivos de un funcionario, agregando que también les llamó la atención la capacidad de endeudamiento de Giuzzio con el Banco Nacional de Fomento, cuando su ingreso ya estaba afectado en casi el 90%.

“Entonces, ahí hay una inconsistencia, por lo cual estaríamos ante la posibilidad de una declaración jurada falsa que se especifica en el artículo 243 del Código Penal. Y también por lo que se había mencionado anteriormente ante esa posibilidad de que sea anual, porque él mismo en su declaración ayer en Monumental dijo que es anual y que esto se da con unos ingresos de la actividad ya sea de tilapia o de caña de azúcar que se vaya pagando, pero finalmente en su declaración jurada tampoco hace mención a este tipo de ingresos”, recalcó González.

En ese sentido, resaltó que ahora se debe aclarar si “mintió” en la radio o en su declaración jurada, tras haber señalado en una entrevista en Monumental 1080 AM que su préstamo era anual y no mensual, cuando en su declaración jurada se agrega que era un préstamo de carácter mensual.

El pasado 17 de enero, Arnaldo Giuzzio había asegurado que durante el gobierno de Horacio Cartes se manipuló el sistema financiero para adaptar a los intereses del ex mandatario y, además, adelantó que denunciará al ex presidente, pero señaló que aún le resta definir si lo hará como particular o como ministro del Interior.