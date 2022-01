Giuzzio denunciará al ex presidente Horacio Cartes

El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio , afirmó que faltan algunos elementos para poder realizar una denuncia penal contra el ex presidente Horacio Cartes . Sin embargo, adelantó en Monumental 1080 AM que tiene la venia del jefe del Ejecutivo, Mario Abdo Benítez .

Igualmente, indicó que entre los elementos a analizar está si presentará la denuncia en su calidad de ministro, lo que implicaría que el gobierno de Abdo sea el que denuncie a Cartes, o como persona particular, debido a que se sintió atacado por los medios del ex mandatario.

Sostuvo que existen “elementos fuertes” que pueden comprometer al líder de Honor Colorado. “Podríamos hablar de lavado de dinero, a través de un esquema similar al de los González Daher”, expresó en la emisora.

Giuzzio citó una serie de presuntas irregularidades financieras que aparentemente están reflejadas en la declaración jurada del ex mandatario Horacio Cartes. Por su parte, desde el entorno del ex presidente de la República lo tildan de irresponsable.

Desde los estudios de Monumental 1080 AM, Giuzzio lanzó duras críticas contra Horacio Cartes, a quien tildó de autoritario y a quien calificó como alguien que compra todo lo que quiere.

El ministro del Interior aseguró que existen organismos que están monitoreando los movimientos financieros de Horacio Cartes, pero que esto aún no ha llegado al Ministerio Público.

Para el funcionario del Estado, es muy sospechoso el manejo financiero de Horacio Cartes y citó millonarios préstamos citados como deudas a cobrar por Cartes. "¿Cuántas conciencias se pueden doblegar con eso?", subrayó.

Por otro lado, Giuzzio aseguró que Paraguay puede entrar a una lista no deseada de Gafilat, por las acciones que no se tomaron en el gobierno de Horacio Cartes. “Estamos hablando de dinero que no estaba en el sistema financiero (G. 90.000 millones)", dijo.