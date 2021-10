Abdo abre posibilidad de pugnar por presidencia de la ANR: "Voy a ganar, pero no ejercer"

Sobre el punto, el mandatario anticipó que no ejercerá los dos cargos, el de presidente de la República y de la ANR, en simultáneo, porque prohíbe la Constitución Nacional.

"Eso se evaluará, pero no caeré, en el caso que decida candidatarme, no voy a cometer jamás el error de ejercer los cargos de manera simultánea. No voy a violar la Constitución", lanzó.

Abdo expresó que la propuesta que recibió para candidatarse como presidente del Partido Colorado "generó hasta una histeria por parte de un sector".

Si el presidente de la República define su candidatura, posiblemente se enfrentará a su antecesor y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, cuyos aliados también le plantearon presentarse como opción para la titularidad de la ANR, pero todavía tampoco tomó una decisión al respecto.

"Vamos a evaluar a fin de año. De hecho, mi compromiso es con la democracia. Si mi contribución, quedándome sentado en la gestión de Gobierno, va a fortalecer la democracia, voy a quedarme sentado", dijo.

Sin embargo, agregó que si se busca "defender la democracia de un poder hegemónico, él como "ciudadano, presidente y político", saldrá a la arena política. En ese sentido, Abdo fue tajante al decir que ganará las elecciones, pero no ejercerá el cargo de titular del Partido Colorado.

"Voy a ganar las elecciones y después vamos a ver qué pasa. Entre colorados vamos a solucionar", afirmó.

El ex precandidato a la presidencia, Santiago Peña, desafió la semana pasada a Mario Abdo Benítez a que se anime a disputar por la presidencia del Partido Colorado contra Horacio Cartes.

La propuesta a Mario Abdo la dio a conocer el senador Enrique Bacchetta, quien volvió al movimiento Colorado Añetete. Sostuvo que la hoja de ruta está trazada. El vicepresidente Hugo Velázquez será el candidato presidencial de este sector. Solamente, falta definir quién será su dupla.