Santiago Peña, ex precandidato a la presidencia y uno de los principales aliados del ex mandatario Horacio Cartes, líder del Movimiento Honor Colorado, se refirió al respecto en una comunicación con radio Monumental 1080 AM.

En un principio expresó que "es triste en lo institucional" la propuesta arrimada al jefe de Estado.

"Creo que sería un nuevo motivo de desgaste muy a pesar de que hemos hecho un esfuerzo enorme de que el presidente tenga todas las herramientas posibles en el ámbito legislativo, creo que la administración ha sido desastrosa. Creo que está minada de hechos de corrupción y de una falta de liderazgo", apuntó.

Pero, en otro momento, evaluó que en el campo electoral tal situación va a ser un contraste muy marcado.

"Hasta te diría que le aliento a Mario Abdo Benítez a que sea el candidato a presidente del Partido Colorado y que enfrente a Horacio Cartes", planteó.

Sin embargo, el ex presidente de la República aún no confirmó su candidatura para la titularidad del Partido Colorado, pero está incluido en el plan de "tridente patriótico" para el 2023 que reveló el diputado cartista Basilio Núñez a finales de julio.

La idea es poner a Horacio Cartes como candidato a presidente del Partido Colorado; Santiago Peña, para presidente de la República, con Pedro Alliana como su compañero de fórmula.

Peña dijo que si Cartes y Mario Abdo llegan a confirmar sus candidaturas se dará "más que contienda electoral, una contienda de ideas y de testimonios".

Unos 11 legisladores estuvieron el lunes en Mburuvicha Róga con el presidente de la República, en lo que denominaron una cena de confraternidad y aprovecharon la ocasión para plantear la propuesta.

Los colorados Arnaldo Franco, Blanca Ovelar y Rodolfo Friedmann admitieron que se dio ese encuentro. Los dos últimos no dieron detalles, y alegaron que hablaron sobre la agenda legislativa.

Fue Franco quien confirmó la proposición a Marito y que este se comprometió a evaluar esa posibilidad. Además, se ratificó en el apoyo a Hugo Velázquez para el 2023. Este miércoles, el senador Enrique Bacchetta confirmó a Monumental 1080 AM que él le planteó el plan a Mario Abdo Benítez.