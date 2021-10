Experto ratifica que Marito no puede competir para ANR

Es inconstitucional. No corre. La Constitución es bastante clara (que no puede competir). Hugo Estigarribia, constitucionalista.

La eventual candidatura de Mario Abdo Benítez para la ANR es inviable y un globo sonda de los adulones en el oficialismo. Así lo sostiene el constitucionalista y ex senador colorado Hugo Estigarribia, quien fue contundente en afirmar que el planteamiento viola la Constitución Nacional.

“Es inconstitucional. No corre. La Constitución es bastante clara y en su momento cuando la Corte le favoreció a Nicanor Duarte Frutos fue causal de juicio político para los ministros de la Corte que sacaron ese fallo”, recordó Estigarribia haciendo referencia a lo que establece el artículo 237 de la Carta Magna.

A criterio del ex legislador, la idea gestada por referentes del abdismo es una especie de “globo sonda” y una estrategia para tratar de mantener a flote el liderazgo y poder para Mario Abdo. “En este tiempo, Velázquez ya adquirió un protagonismo sobre Marito”, acotó Estigarribia.

Sostuvo que aquellos senadores que están buscando instalar la candidatura de Marito para la ANR son para asegurar el nombramiento de parientes. Mencionó el caso del senador Enrique Bacchetta, quien fue el primero en tirar la idea y posteriormente su hermano fue ubicado como miembro del Directorio en el BNF.

“Es una cuestión oportunista y ellos saben que por la Constitución no se puede”, remarcó. El artículo 237 de la Constitución Nacional establece que el presidente de la República y el vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse con exclusividad a sus funciones.

BARBARIDAD. El constitucionalista también rechazó categóricamente la posibilidad de realizar una convención para prorrogar nuevamente el mandato de Pedro Alliana hasta el 2023, para que Mario Abdo se pueda postular luego de dejar la presidencia de la República.

“Eso que plantean de prorrogar el mandato de la Junta es una barbaridad. De facto está esta Junta hasta noviembre del 2022”, sostuvo.

“Es inviable y forzada la tesis que por una convención se puede prorrogar nuevamente el mandato. Hasta el año que viene ya es una cuestión que se ha abusado de mayoría coyuntural de convencionales y no han corrido las acciones judiciales que planteó el grupo de (ex diputado) Edmundo Rolón”, significó.

Recalcó que insistir en la idea y prorrogar dos años y medio el mandato es una locura al solo efecto que sea para permitir que una persona se postule, como es el caso de Mario Abdo.

RECHAZAR. El presidente Abdo respondió que iba a pensar y tomar una decisión más adelante con referencia al planteamiento de su postulación.

A criterio de Estigarribia, el presidente debe ser coherente con su discurso, ya que permanentemente afirma que respeta las instituciones y la Constitución.

“Iría en contra de su discurso. Lo poco que hizo bien”, acentuó.

Recomendó al presidente de la República a poner un freno a esta pretensión lanzada por sus aliados que solamente buscan sacar un beneficio. “En estos casos a los chupamedias y azuzadores les tiene que decir no”, recalcó.

El oficialismo pretende que el presidente de la República pueda enfrentar a Horacio Cartes en la campaña electoral de la ANR. El cartismo ya está presentando su chapa presidencial y el proyecto que busca reposicionar al sector.



