A las apuradas, concejales de Asunción aprueban millonario endeudamiento

El endeudamiento aprobado es por unos USD 80 millones, de los cuales USD 30 millones (40%) serán destinados para el pago y refinanciamiento de bonos ya existentes.

Durante la sesión, el concejal Álvaro Grau, cuestionó que el intendente de Asunción, Óscar Rodriguez, haya justificado que el pedido de endeudamiento sea para pagar “monos” dejados por administraciones anteriores, siendo que el mismo era presidente de la Junta Municipal y aprobó todas esas deudas.

Asimismo, criticó que existe un 48% de dinero de los bonos no ejecutados y dijo que si el intendente quería construir alcantarillados hubiese solicitado una reestructuración.

"Lo que me dan a entender es que esa plata ya no está ahí. Si pedís deuda para pagar deuda, me estás diciendo que esa plata ya no existe y hay que ver a dónde fue a parar", refirió.

El edil mencionó que el intendente está haciendo lo mismo que critica, sacando un nuevo préstamo para pagar deudas anteriores, sin ofrecer un plan de austeridad, recortes, o nueva recaudación, como tampoco sin saber cómo se va a pagar el millonario monto.

En ese sentido, el concejal Humberto Blasco expuso durante la sesión que la Intendencia y los concejales a favor se basan en un activo que no existe, que es el pago de la deuda por parte del Estado, es decir, que están contando con dinero que no tienen y a merced de la buena voluntad del gobierno Central para honrar posteriormente las deudas contraídas.

Grau dijo que se le dio al intendente Óscar Nenecho Rodríguez "un cheque en blanco" sin saber como se va a pagar.

Entre otras cosas, señaló que el año pasado el intendente ya se endeudó en G. 270.000 millones para el pago de salarios, aguinaldo, pago a proveedores y caja jubilatoria, con saldo en rojo desde hace dos años, que totalizan G. 723.000 millones de pérdidas para la comuna.

El concejal mencionó que el proyecto tuvo apoyo de ambas bancadas coloradas y un sector del Partido Liberal Radical Auténtico.

El cuestionado endeudamiento fue aprobado por los votos de los concejales César Escobar (ANR), Luis Fernando Bernal (ANR), Turi Cappello (ANR), Enrique Berni(ANR), Augusto Wagner (PLRA), Juan Carlos Osorio (ANR), Marcelo Centurión (ANR) y Ramón Ortiz (PLRA)

Así también votaron por las nuevas deudas, Nasser Esgaib (ANR), Jesús Lara (ANR), Félix Ayala (PLRA), Arturo Almirón (ANR), Mariano Cáceres (ANR), José Alvarenga (ANR), Miguel Sosa (ANR), Gabriel Calonga (ANR), Javier Pintos (ANR).