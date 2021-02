Violencia intrafamiliar es uno de los hechos más denunciados, según Giuzzio

"Estamos viendo que unos de los hechos más denunciados en los últimos tiempos, a parte de polución sonora, es el tema de violencia intrafamiliar, particularmente, contra las mujeres. Hay un ascenso bastante importante de ese tipo de hecho. Hay formas de establecer los lugares, por las llamadas es por donde más están generándose", sostuvo.

El ministro manifestó esto en una entrevista con Monumental 1080 AM, enfatizando que tal vez ese tipo de acciones podrían servir para que las instituciones puedan articular algún tipo de prevención. "Porque algo debe hacerse para prever ese tipo de acciones", expresó.

De acuerdo con datos del Ministerio Público, en 2020 se registró cerca de 26.000 denuncias por violencia familiar. Unas 70 víctimas por día reportaron casos en diferentes puntos del país.

"No sé qué pasó por mi cabeza"

La Policía Nacional detuvo en la noche de este miércoles en Limpio, del Departamento Central, a Paulo Sergio Samudio Sanabria (28), quien agredió brutalmente en Mariano Roque Alonso a su ex pareja, quien fue encontrada en la vía pública, en estado inconsciente, con visibles lesiones físicas que recibió por parte del hombre.

"No sé que pasó por mi cabeza en ese momento", dijo el presunto agresor tras su detención en una transmisión de NPY. Asimismo, pidió disculpas a la víctima y acotó que está arrepentido de lo que hizo. Negó que ya hubo violencia en otra ocasión contra la misma persona, con la que tiene dos hijos, de 3 y 5 años.

"Yo le abracé, le dije que me dé un último abrazo y ella me dio un rodillazo y eso me puso nervioso. Estoy muy arrepentido y espero que esté mejor", alegó.

Según la Policía Nacional, el mismo ya contaba con una orden de captura por una causa de violencia familiar, en la cual su ex pareja ya había sido víctima, cuando vivía en la ciudad de Luque, además de una orden por tentativa de homicidio.

La fiscala Noelia Nauman está a cargo del caso y señaló que todo el tiempo su unidad recibe casos de violencia familiar y que la causa en cuestión tomó mayor notoriedad por haber ocurrido en el Día de la Mujer Paraguaya.