Villamayor presentará querella luego de ser vinculado en pedido de coima

Una vez más, Villamayor salió al paso de las acusaciones y dijo que presentará una querella contra persona innominada. Además, se pondrá a disposición del Ministerio Público para que se investigue el caso.

“A mí la ley me manda poner los hechos a disposición de la Fiscalía y es lo que voy a hacer”, remarcó en contacto con Monumental 1080 AM.

Villamayor se defendió alegando que desconocía sobre las reuniones que mantenían los abogados de Messer y su entonces secretario privado y una mujer identificada como Lorena de Barros Barreto, quien dijo ser amiga del ex secretario de Estado.

En aquel encuentro, también estuvo presente el jefe del Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional, Nimio Cardozo. “La imaginación es infinita en la intención de destruir”, remarcó.

El ex ministro dijo que Lorena de Barros Barreto no es su amiga y que no tuvo ningún tipo de comunicación con la misma sobre el caso. Sin embargo, mencionó que en una ocasión fue hasta el Ministerio del Interior, pero que fue como representante de una empresa que quería proveer equipos de seguridad.

"Todo es muy confuso, hay mucha suciedad en el chiquero y entonces hay que mantener la distancia en este tipo de cosas”, puntualizó.

En otro momento de la entrevista, recordó que cuando se realizó la reunión entre los abogados de Messer, Lorena de Barros Barreto y su secretario, en un hotel de Asunción, él mantenía un encuentro con representantes de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco).

"Cuando José me contó de esa reunión, le dije que fue muy imprudente y que deje de hablar con esas personas, porque lo único que buscan es ganar tiempo", aseveró.

José Bogado decidió presentar su renuncia como director del Gabinete Civil de la Presidencia.

Poco después, la Entidad Binacional Yacyretá decidió destituir a Bogado, quien había sido comisionado al Ministerio del Interior. Villamayor fue mencionado por la Fiscalía brasileña como ministro del Interior que habría pedido una coima para evitar la extradición del "hermano del alma" de Horacio Cartes, lo cual también fue negado por el actual jefe de Gabinete.

Messer es sindicado como el líder del esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que se inició en los años 80 en el Brasil. En Paraguay, fue imputado por lavado de dinero y asociación criminal.