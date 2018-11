“Tienen el legítimo derecho a protestar pero no a incidir a través de esa vía en las decisiones parlamentarias”, defendió de forma tajante el secretario de Estado, después de haber sido consultado sobre la protección policial que pidieron algunos diputados para los días que traten los pedidos de intervención a municipios.

Señaló que existe un protocolo activo del Ministerio del Interior para los eventos con resultados de intervenciones, que son normas de seguridad que normalmente se aplican.

Asimismo aseguró que existe una preocupación por el sistema de coacción que tiende a presionar a los legisladores para que actúen en un determinado sentido.

“Muchas veces vía escrache se le quiere forzar a la gente que tome una postura u otra, y eso no es legítimo. Lo legítimo es que las instituciones investiguen. Si alguien cometió un delito, que vaya por la Fiscalía. La Fiscalía es totalmente libre y todos son testigos de que no hay presión política. (…) Esas son las instancias que tienen que condenar y no los grupos que salen a protestar”, expuso.

Sesión diputados.jpg Villamayor señaló que existe una preocupación sobre el sistema de coacción que tiende a presionar a los legisladores. Sergio Daniel Riveros.

11 pedidos en Diputados

Hasta el momento, en la Cámara de Diputados ya ingresaron 11 pedidos de intervención de Municipalidades, con denuncias que van desde faltante de dinero, sobrefacturación, falta de rendición de cuentas y uso indebido de recursos de Fonacide, entre otros.

Los últimos cinco pedidos que ingresaron esta semana al Congreso son de las comunas de Alberdi (Ñeembucú), San Ignacio y Santa María (Misiones), Santa Rosa y de Francisco Caballero Álvarez (Canindeyú).

En cambio, los que ya estaban son: Ciudad del Este (Alto Paraná), Limpio (Central), La Colmena (Paraguarí), Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), Ñumí (Guairá) y Mbocayaty del Yhaguy (Cordillera).

En la en la sesión ordinaria del miércoles de la Cámara de Diputados, se estableció por voto la fecha de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Por mayoría mínima de 41 votos, se fijó como fecha el 27 de noviembre.

El pedido de intervención de esta comuna cuenta con 15 causales que serán defendidas por los concejales ante la comisión en la Cámara Baja este jueves.

