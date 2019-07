Villamayor critica pedido de juicio político contra Mario Abdo

Juan Ernesto Villamayor cree que no es Cartes el que está detrás el pedido de juramento.

“Sustento no le veo ninguno, tampoco seriedad”, expresó el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor , con respecto al pedido de juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez que presentaron Auténticos Abogados del Paraguay (AAP) y la Asociación de Protección de Usuarios de Servicios Públicos, Derivados y Afines (Proteger Py).

Estos gremios alegan mal desempeño de funciones, tráfico de influencias y otros hechos que puedan surgir en lo que resta de su periodo presidencial. Además, lo responsabilizan por la muerte de 10 internos tras un motín en la Penitenciaría Regional de San Pedro.

Pero, para Villamayor, mucho de lo que se le endilga a Abdo Benítez ocurrió en administraciones pasadas.

Nota relacionada: Solicitan juicio político contra Mario Abdo Benítez

Por otro lado, si bien no quiso involucrar al Frente Guasu como bancada impulsora del proceso contra el titular del Ejecutivo, afirmó que uno de los firmantes del pedido fue candidato de ese sector, aunque no aclaró quién.

El documento fue presentado por Juan Prieto (representante de AAP) y Juan Carlos Ruiz Díaz (Proteger Py). Precisamente, Prieto fue candidato a diputado por Presidente Hayes en las elecciones del 2018, pero no llegó a ganar una banca.

El ministro insistió con el Frente Guasu y relaciona la presentación de estos documentos con el contexto del caso Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes deben volver al país para rendir cuentas con la Justicia por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.

Nota relacionada: Con carteles, piden juramento de Cartes en primer informe de Abdo

Con respecto al pedido para que el ex presidente Horacio Cartes jure como senador, consideró que el propio ex mandatario no está detrás de la iniciativa, sino más bien sus allegados.