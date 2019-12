Verthebral lanza su segundo álbum bajo el nombre Abysmal Decay

Verthebral logró ser reconocido como una de las mejores bandas latinas de death metal en los últimos años, motivo de orgullo para toda la escena metalera del Paraguay.

El álbum está compuesto por 10 canciones: Ancient legion, The art of perversion, Abysmal decay, Isolation room, Coronation ofenvy, Absence of a God, Sweet Home Illusion, Obsidian Tear, My dark existence y Testimony of Hate.

La mezcla y la mesterización estuvieron a cargo de Estudios Huricane, de Porto Alegre (Brasil), dirigido por el renombrado productor Sebastián Carsin. El arte de capa estuvo a cargo del reconocido artista brasileño Marcos Miller, quien ya estampó su arte en el primer álbum del grupo Regeneration del 2017.

Verthebral se formó en el 2013 y es considerada como una de las mejores bandas paraguayas de metal en la actualidad, hecho que los llevó a firmar contratos con diversos sellos internacionales para la distribución de sus materiales.

En paralelo al lanzamiento del álbum, Verthebral, anunció una edición exclusiva para Brasil, que saldrá en formato CD. Las canciones estarán disponibles en la plataforma de streaming y en otros formatos digitales, que serán anunciados en un futuro.