Variante brasileña del Covid-19 registra un cambio de síntomas, dice neumólogo

"Eso también nos está mostrando que existe un cambio del comportamiento clínico de la enfermedad con esta variante, que en este momento está rondando en forma masiva en nuestro país", expresó en conversación con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Agregó que se ve que los pacientes tienen fiebre al final de la enfermedad y no al inicio, o inclusive hay personas que tienen fiebre al inicio y vuelven a tener al final, "entonces ese síntoma es para ir a consultar, por lo menos para tener una atención", sostuvo.

El médico, igualmente, aclaró que la fiebre no significa que sea muy grave o que van a estar mal, pero sí hay que buscar ayuda.

Fusillo manifestó que con la nueva variante brasileña, además, notan cambios epidemiológicos en las edades, porque ven que dos de cada tres pacientes internados son menores de 50 años.

"Hay un cambio, no sabemos si es por la variante o porque aumentaron mucho los números. Como los números son más grandes, se está viendo a más personas, no podemos decir todavía que sea una causa, pero sí, llamativamente, ha cambiado las edades, eso no está ocurriendo solo aquí, sino que en Brasil", expresó.

El doctor indicó que el paciente alérgico en general conoce su cuerpo y sabe que diariamente puede amanecer con alguna molestia en la garganta y cuando esa molestia tiene un comportamiento inusual, es decir, no desaparece en las primeras una a dos horas, tiene que llamar la atención y hacerse el test.

Además, dijo que la persona debe usar tapabocas y aislarse, considerando que puede tener la infección.

Afirmó que es muy importante que la persona no espere que haya fiebre o pérdida del olfato, porque la fiebre se ve en un 50% a 60% de los casos, es decir, que hay cuatro de cada 10 que no van a tener fiebre nunca y cinco de cada 10 que no van a tener pérdida del gusto y del olfato.

"La verdad este virus es tan traicionero que un dolor de espalda ya nos puede estar avisando algo y ni qué decir los síntomas gastrointestinales que son más frecuentes. Muchos pacientes consultan por diarrea, por náuseas, por intolerancia alimentaria", agregó.

En otro momento de la entrevista, el neumólogo mencionó que cuando la fiebre ya es por muchos días y, además, si la persona registra falta de aire y fatiga, ya se debe preocupar.

"Este virus nos demostró que puede dar fiebre hasta ocho a 10 días e incluso más, entonces la fiebre por sí sola no es un marcador de gravedad, pero sí es un motivo de consulta", expresó.

Recomendó que cada persona debe hacer un cronograma diario de cómo uno amanece, eventualmente los días más peligrosos son entre el día siete al día 10 o 12.

La primera semana suele cursar en el 95% de los casos como una forma muy tranquila, como un cuadro gripal, con algunos dolores de espalda, pero es a partir del día siete, ocho y especialmente el día 10 donde se ven la mayoría de las complicaciones.

Secuelas del Covid-19

El doctor José Fusillo explicó que uno de cada tres personas que tiene un cuadro de Covid-19 va a quedar con secuelas y que la próxima epidemia será sobre eso. Manifestó que hay personas que quedarán con inhabilidad respiratoria y con secuelas neurológicas o sicológicas.

"Estamos viendo muchísimas secuelas sicológicas, trastornos de pánico, gente que no quiere volver a salir a las calles porque estuvieron en Terapia Intensiva y vivieron esos momentos. Principalmente, los que no están sedados y ven todo lo que ocurre en su entorno y eso le genera un enorme estrés", añadió.

Por último, recomendó realizar el test de coronavirus cuando ya tenga los primeros síntomas, a las 24 o 48 horas. En el caso de que una persona haya tenido contacto con un caso positivo, lo recomendable es realizarse el test a los cinco días.

Cifras de coronavirus en el país

Según el último reporte emitido en la noche de este sábado por el Ministerio de Salud, Paraguay registra un total de 206.597 casos confirmados de Covid-19, de los cuales hay 4.003 personas fallecidas.

Hay un total de 2.170 pacientes internados, de los cuales 423 están en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Las personas que lograron vencer a la enfermedad suman 169.197.