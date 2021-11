Usuarios de la Línea 21 quedan abandonados nuevamente 

Los fernandinos dispondrán del servicio hasta este domingo. Los pobladores se quejan por la falta de transporte.

Ante la situación, los usuarios deben caminar varias cuadras para salir hasta la avenida Mariscal López o Mariscal Estigarribia y tomar algún colectivo que les lleve a su destino.

Los usuarios coincidieron que la espera es de 45 minutos y que en ocasiones deben aguardar una hora.

En su momento, los sindicalistas de la Línea 21 afirmaron que varios conductores ya no están yendo a trabajar porque no cobran sus salarios desde hace tres meses.

“Ni aún con solo dos ramales, la empresa San Fernando está pudiendo cubrir eso y no están pagando más de tres meses de salarios a los trabajadores; por ende, los conductores renuncian y ya no asisten a sus trabajos, porque no tienen medios para llegar”, fue lo que manifestó Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores de Transporte (Fetrat).