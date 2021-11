Pasajeros denuncian que otra vez la Línea 21 los deja varados

Venancio González, gerente de la Línea 21, afirmó que aún no tienen nada definido sobre cómo operarán. “Aún no tenemos nada definido, la situación está a cargo del viceministro de Transporte que está barajando varias posibilidades. La Línea 21 está cubriendo los ramales Sur y Corrales y la Línea 12 debía cubrir los ramales IPVU y zona Norte a los efectos de que los usuarios no queden varados”, aseveró.

DENUNCIAS. Sindicalistas de la Línea 21 afirmaron que varios conductores ya no están yendo a trabajar porque no cobran sus salarios desde hace tres meses. “Ni aún con solo dos ramales, la empresa San Fernando está pudiendo cubrir eso y no están pagando más de tres meses de salarios a los trabajadores; por ende, los conductores renuncian y ya no asisten a sus trabajos, porque no tienen medios para llegar”, manifestó Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores de Transporte (Fetrat).