El Tribunal de Apelación, integrado por el presidente Delio Vera y los miembros Gustavo Santander y Gustavo Ocampos, resolvió no dar trámite a la recusación presentada por Dan Wolf Messer, contra el juez José Agustín Delmás.

Aclararon que el estado de rebeldía que pesa en su contra continúa, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.

Lea más: Hijo de Messer apela rechazo del juez

El 3 de febrero pasado, Dan Wolf Messer, bajo patrocinio de los abogados Jorge Bogarín y Bettina Legal, había recusado al magistrado por falta de independencia o imparcialidad, por lo que pidieron que sea apartado.

Según el documento del Tribunal de Sentencia, Dan Wolf Messer había recusado al magistrado debido a que "le ha denegado el acceso a la justicia y se ha incumplido lo establecido en el Artículo 331 del Código Procesal Penal".

"Considerando que la acción dubitativa del juez Delmás va desde el primer momento que recibió la causa la trató como una causa molestosa negándose a recibir las cuestiones planteadas por temor a ser enjuiciado por el hecho de resolver lo que constitucionalmente tengo garantizado, cual es el derecho de peticionar a las autoridades", expresaba parte de la recusación presentada por Messer contra el magistrado.

Por su parte, el Tribunal de Apelación menciona que, previo al estudio del incidente planteado por Messer resulta pertinente hacer mención que el Tribunal de Alzada ha resuelto en noviembre pasado cancelar las personerías de los abogados Jorge Bogarín y Bettina Legal hasta tanto el declarado rebelde Dan Wolf Messer dé cumplimiento a la orden judicial dictada en su contra.

"Podemos notar que el estado de rebeldía que pesa contra Dan Wolf Messer no ha sido levantado hasta la fecha y el mismo se mantendrá vigente hasta tanto se someta a la jurisdicción en la cual debe someterse", detalla la resolución del Tribunal de Apelación.

Nota relacionada: Hijo de Messer pide eximición de medidas cautelares en Paraguay

Messer también había planteado una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra del juez Delmás, por supuesto mal desempeño en sus funciones.

El hijo de Dario Messer apeló el rechazo de su pedido de eximición de medidas cautelares, que fue rechazado por el juez Delmás.

Con respecto al recurso de apelación que promovió, solicitó al Tribunal de Apelación que anule la decisión del magistrado y que otro juez le dé trámite al pedido de la defensa.

En el caso, Messer había pedido la eximición de medidas cautelares y se puso a disposición del juez, vía telemática, ya que estaba en Río de Janeiro. Incluso, le recordó que era brasileño y no podía ser extraditado.

Le puede interesar: Juez declara inocente a Messer en crimen que el mismo confesó

El juez rechazó el incidente por una cuestión formal, ya que no tenía el apostillado o legalizado. También porque el mismo no estaba presente, y que no tiene jurisdicción en el Brasil.

En reiteradas ocasiones, Dan Wolf Messer intentó que su proceso sea tramitado ante la Justicia del Brasil, pero esto no fue aceptado.

En el 2018, Dan Wolf Messer fue procesado por lavado de dinero y asociación criminal junto a su padre y Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del ex presidente Horacio Cartes, y el empresario Adolfo Granada Cubilla.