Hijo de Messer apela rechazo del juez

Paralelamente, el brasileño, bajo patrocinio del abogado Jorge Bogarín, recusó al magistrado por falta de independencia o imparcialidad, por lo que piden que sea apartado.

También planteó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra del juez Delmás, por supuesto mal desempeño en sus funciones.

Con respecto al recurso de apelación que promovió, solicita al Tribunal de Apelación que anule la decisión del magistrado y que otro juez le dé trámite al pedido de la defensa.

En el caso, Messer había pedido la eximición de medidas cautelares y se puso a disposición del juez, vía telemática, ya que estaba en Río de Janeiro. Incluso, le recordó que era brasileño y no podía ser extraditado.

El juez rechazó el incidente por una cuestión formal, ya que no tenía el apostillado o legalizado. También porque el mismo no estaba presente, y que no tiene jurisdicción en el Brasil.

El defensor sostuvo que la legalización era una cuestión formal, que podía subsanarse. Además, dice que la ley permitía presentar el pedido de eximición en rebeldía, y además de que no le corrió traslado a la Fiscalía. Con ello, dice que no fue fundado, y solicita la nulidad del fallo.