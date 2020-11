El comisario Ángel Cantero, jefe de la Comisaría 31ª Central, manifestó que el ahora fallecido estaba en la vivienda de Alonso Acosta ingiriendo bebidas alcohólicas y que a las 12.30 llegaron al lugar a bordo de una motocicleta los hermanos Villalba, quienes habrían atacado al dueño de casa y a la víctima fatal.

Lea más: Matan a puñaladas a ex agente de la FOPE en San Lorenzo

"Seguramente tenían cuentas pendientes por alguna pelea, hay versiones que se están cotejando, ya había algún roce, problema de repartija como dicen ellos, posiblemente eso ocasionó el desenlace de hoy", expresó en conversación con C9N.

Contó que el dueño de casa corrió hacia la calle y el ex policía huyó hacia el fondo de la casa. Allí, supuestamente, Junior Villalba le infligió una herida en la pierna, lado derecho, de aproximadamente 12 centímetros de longitud, lo que le ocasionó la pérdida de sangre y la muerte de forma rápida.

Dijo que un vecino trató de contener la sangre del herido, sin embargo, cuando llegó la patrullera para auxiliarlo ya estaba sin signos de vida.

Se vocearon y por eso fue la pelea, dice jefe de Investigaciones

Por su parte, el comisario Rubén Paredes, jefe del Departamento de Investigaciones de Central, refirió que el dueño de casa fue aprehendido para corroborar la versión que da el hermano del supuesto autor y que será utilizado de testigo, porque él vio todo y fue "parte de la pelea".

"Estaban bebiendo alcohol, tanto el dueño de casa y el finado, pasa por ahí Junior, que es el hermano del detenido, y se tentaron, se vocearon y por eso se pelearon. Este detenido viene donde hubo el problema, ve que su hermano está todo atado, le ayuda, le desata y ahí Junior saca un puñal y le corta en la parte de la pierna, abajo, que le produce la muerte a raíz del sangrado", expresó.

Mencionó que todo pasó dentro de la vivienda y que el arma blanca utilizada en el homicidio no fue encontrada.

"Mi hermano estaba atado", dice aprehendido

El aprehendido Alberto Andrés Villalba contó que fue a la vivienda de Julio César Alonso Acosta y encontró a su hermano atado y el ahora fallecido presuntamente lo estaba agrediendo con una piedra en la cabeza.

"Yo solamente me fui, le empujé y le eché en el suelo. Mientras tanto, Julio salió corriendo, el tipo (la víctima fatal) saltó sobre mí, ahí mi hermano se agarró con él, se forcejearon, no le quiso soltar el finado y ahí le clavó en la parte de la pierna", relató.

Manifestó que tanto el dueño de casa como el ex policía agredieron supuestamente a su hermano cuando pasó por ahí, luego fue hasta su domicilio y le dijo que lo defienda de los dos hombres, a lo que le dijo que no busque problemas.

Sin embargo, dijo que su hermano hizo caso omiso a su pedido y que igual volvió a ir a la vivienda. Posteriormente, lo siguió y lo encontró atado.

"Yo no fui el que le causó la herida, yo solamente me fui para traerle a mi hermano. Él se asustó y desapareció. Está gravemente herido en la cabeza, tiene hinchada la mano, la pierna, desastre él está. El finado y Julio le agredieron todito mal, le tenían en el suelo atado y hasta ahí puedo decir", relató.

"Yo hice en defensa propia", dice autor confeso

El autor confeso del hecho, Junior David Villalba Ortiz, manifestó que su intención no fue matar a la víctima y que solo quiso herirlo para defender a su hermano, quien presuntamente estaba siendo agredido.

"Gracias a mi hermano estoy con vida, él no tiene nada que ver en esto, yo le tuve que herir al tipo para que no le mate a mi hermano porque ya se subía (la víctima fatal) encima de él con piedra, yo no podía hacer nada porque me ataron todo. Así saltando, saltando, encontré un cuchillo, no me quedaba otra opción que clavarle, el cuchillo encontré en la casa de él. Yo le herí para que le suelte a mi hermano, si él no llegaba yo iba a ser el muerto", relató.

Contó que fue golpeado supuestamente con piedras y con palo por parte del ahora fallecido y del dueño de vivienda.

"Yo hice en defensa propia, luego del susto salí corriendo y me fui a una plaza hasta la tardecita, después ya tuve la intención de entregarme y a una cuadra de la comisaría vine a comer asadito antes de entregarme", refirió.

Aseguró que su intención no fue acabar con la vida del hombre y que por eso lo hirió en la pierna, de lo contrario lo iba apuñalar en otra parte del cuerpo.

"Mi intención era que le suelte a mi hermano, por eso le clavé en su cuarto, en ningún momento le jugué con la intención de matarle, o si no le iba jugar en su panza, en el cuello o en la cabeza. Para que le suelte a mi hermano le metí uno y luego salí corriendo asustado", expresó.

El hecho se registró en la vivienda ubicada en la calle Paraguayo Independiente casi Yerutí, en el barrio Reducto de la ciudad de San Lorenzo, en el Departamento Central.

Carlos Alberto Fernández Ramírez tenía un antecedente penal por robo y fue dado de baja de la Policía Nacional en el 2016 por tentativa de homicidio.