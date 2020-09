El teniente coronel Luis Apesteguía, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), no dio detalles de la liberación de Adelio Mendoza , aunque informó que se encuentra en buen estado de salud, pero aún sigue en estado de shock.

Si bien dio a entender que todavía no hay una certeza total respecto a la información que se tiene sobre el ex político liberal, apuntó a que los datos están siendo contrastados por el personal de inteligencia y agentes de la FTC.

Nota relacionada: EPP libera a Adelio Mendoza en el Norte del país

“Hay muchas cuestiones que no podemos confirmar o desmentir. El operativo sigue, inclusive con mayor vigor y por cuidado a la vida de una persona, hay muchas cosas que no podemos socializar todavía”, señaló en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Por su parte, Alejandro Mendoza, padre de Adelio, comentó que no pudo hablar con su hijo hasta el momento, en vista del estado en el que se encontraba. Solo mencionó que el joven llegó corriendo al galpón de la estancia, muy exhausto.

Adelio Mendoza fue liberado por los integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) este lunes, tras permanecer cinco días en cautiverio.

Lea también: Adelio Mendoza estuvo con Óscar Denis hasta que fue liberado

El joven apareció en la estancia Tranquerita, propiedad de Óscar Denis, quien aún se encuentra secuestrado. Ambos habían sido llevados de la zona de Bella Vista Norte, Departamento de Amambay.

Sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público fueron que se mantuvo cerca de Denis hasta el momento en que fue liberado.

Ese dato fue confirmado posteriormente por una de las hijas del político liberal. El joven liberado también señaló que Denis estaba “regular”, pero no pudo precisar si tomó sus medicamentos.