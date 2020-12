Como si nada hubiera pasado días antes, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en compañía del ex titular del Ejecutivo, Horacio Cartes, inauguraron este viernes la Costanera de Salto del Guairá, en el Departamento de Canindeyú.

Ambos estuvieron juntos en primera fila escuchando los discursos de las autoridades locales. Incluso, cuando le tocó hablar al mandatario, lanzó una broma relacionada a clubes de fútbol a su antecesor en el sillón presidencial, quien está estrechamente relacionado con Libertad.

Abdo también habló sobre la necesidad de políticas públicas a largo plazo debido a la burocracia estatal existente y aprovechó ese momento para tirarle un halago al ex jefe de Estado.

“Esta obra inició el ex presidente Horacio Cartes”, reconoció sobre la inauguración de la Costanera de Salto del Guairá. Agregó que es importante seguir construyendo a pesar de las diferencias de pensamientos, ideológicas o de colores.

Instó a producir un debate en el interior de los partidos políticos y a nivel nacional para así poder enriquecer los diálogos sobre las necesidades del país. “No podemos tratarnos de enemigos porque pensamos diferente”, sostuvo.

También afirmó que no se puede regimentar el pensamiento porque eso termina en “proyectos autoritarios” que destruyeron a otras “naciones ricas” en la región.

Si bien aún continúa en vigencia el Operativo Cicatriz, como se conoce actualmente al tradicional “abrazo republicano” del Partido Colorado, en las últimas semanas se elevaron las tensiones entre los movimientos Colorado Añetete y Honor Colorado.

Cartes exteriorizó toda su rabia y enojo contra los legisladores del movimiento liderado por Mario Abdo Benítez, quienes acompañaron la aprobación del proyecto de ley que apoya la agricultura familiar campesina.

Dicha normativa por la cual se destinarán USD 25 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería, de los cuales esta cartera dará USD 17 millones en forma de transferencias directas a las organizaciones campesinas.

“Señores, se acaba de robar, al Paraguay, no sé si USD 17 o 25 millones. Tienen nombre. Miren quiénes votaron en el Senado. Le llaman algunos la izquierda colorada. Esos son delincuentes, no son de izquierda ni de derecha”, señaló el ex presidente, bastante molesto.

La relación entre el cartismo y Colorado Añetete siguió teniendo sus altibajos durante las últimas semanas en el Congreso. El plan de Cartes de unificar posiciones de cara a las municipales tampoco venía teniendo el efecto que pretenden desde la conformación del movimiento Concordia Colorada.

Los intendentes están armando su propia proyección de cara a las internas partidarias del 20 de junio fuera del plan Cicatriz y no avanza el proyecto de consensuar candidaturas.

El último enojo del cartismo se dio luego de la reunión que tuvo el presidente Mario Abdo Benítez con senadores del Frente Guasu, por intermediación del presidente del Congreso, Óscar Salomón.