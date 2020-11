Cartes criticó a “izquierda colorada” que apoyó ley a favor de campesinos

El ex mandatario Horacio Cartes dio un fuerte discurso, donde apuntó sus dardos hacia los legisladores de Colorado Añetete, que aprobaron el proyecto de ley que apoya la agricultura familiar campesina, por el cual se destinarán USD 25 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería, de los cuales esta cartera dará USD 17 millones en forma de transferencias directas a las organizaciones campesinas. Fue el sábado por la noche, durante el cumpleaños de la militante colorada Princesa Spinzi, donde también estuvieron la esposa de Hugo Velázquez, Lourdes Samaniego; la diputada Del Pilar Medina, Santiago Peña, entre otros.

Luego apuntó hacia la unidad colorada contra la izquierda, por los proyectos que podría impulsar ese sector, en detrimento de lo que él cree conveniente.

“Señores: Se acaba de robar, al Paraguay, no sé si USD 17 o 25 millones. Tienen nombre. Miren quienes votaron en el Senado. Le llaman algunos, la izquierda colorada. Esos son delincuentes, no son de izquierda ni de derecha”, señaló el ex presidente, bastante molesto.

Dijo que es importante conocer las causas, y mencionó que en Diputados su movimiento planteó que se acepten los recursos para los campesinos, pero con controles, y refirió que los campesinos “quieren dinero sin control”.

“Pero sepan que vamos a estar controlando puntillosamente”, aseveró y a renglón seguido se refirió como “sicarios del Presupuesto de la Nación”, a quienes aprobaron la versión del proyecto que provino del Senado.

Agregó que no le fue fácil aceptar en su momento la Operación Cicatriz. “No me fue fácil dar un paso atrás y recuerdo que hasta el propio hermano del presidente (Benigno López), alguna vez fue a casa y le dije: ‘Ya no, Benigno, ya pasaron cosas, cero rencores, cero odios, pero ya ocurrieron cosas, hermano querido”, contó Cartes señalando que estaba haciendo catársis con su discurso.

Luego mencionó que, tras el intento sin éxito de Benigno para que Mario Abdo haga las paces con él, “vino un gran amigo, José Alberto Alderete, en diciembre, y reflexioné”.

Mencionó que le pidió 24 horas y en la noche “dije en mi conciencia que en mi currículum no puede figurar que yo no le abrí mi corazón a la Asociación Nacional Republicana para que estemos la familia unida”.

“Hemos tenido algunas derrotas y vamos a seguir teniendo otras, pero que nadie nos saque el derecho, sobre todo aquellos que pintaron el Panteón de los Héroes, que son los mismos que queman iglesias en Chile, que son los mismos que queman campos acá”, subrayó y luego advirtió como algo negativo la ley aprobada en Argentina que limita el uso de las tierras incendiadas. “Si se te quemó el campo, no podés producir por 60 años, y esto nos quieren imponer acá. Podemos ganar o podemos perder, pero les conviene que ganemos”, acotó.

“Es un hermoso día para pedir que nos mantengamos unidos. Juro por mi finado padre y mi familia que seguiré luchando por este Paraguay, es hermoso nuestro país, cuidémoslo y cuidemos nuestra familia”, resaltó.

Dijo que si Dios “nos da salud, sepan que va a ser difícil sacar al Partido Colorado del poder”.

En otro momento se refirió a que varias personas “sinvergüenzas y delincuentes nos quieren apuntar con el dedo y dar clases de moral”.

“Hagamos mea culpa cuando tengamos que hacer, pero no nos quiten fuerza porque vamos a seguir luchando, por Dios, por el Paraguay y por nuestra ANR, que es nuestra reserva moral”, subrayó. En otro momento, expresó que no se candidatará “ni a réferi en las elecciones”.