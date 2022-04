Tras caer del bus en un asalto, joven deja el hospital y habla de lo ocurrido

La joven fue despojada de su teléfono celular por un supuesto vendedor ambulante cuando estaba a bordo del colectivo y quiso bajar tras el delincuente para recuperarlo, pero cayó al asfalto y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le borró algunos recuerdos.

En la mañana de este sábado accedió a una entrevista para Telefuturo y dijo "que estaba dispuesta a correr ese peligro" porque necesitaba el trabajo para poder estudiar el año que viene.

El viernes recibió el alta en el Hospital de Trauma, donde permaneció en observación por 72 horas.

La víctima manifestó que estaba sentada en el asiento trasero, usando el celular, cuando el asaltante le quitó el dispositivo móvil. "Tenía abajo y me quitó igual", detalló.

Al principio, cuando se refirió al momento en el que el delincuente se le acercó en el bus, la asaltó y bajó corriendo, dijo que eso fue lo que le contaron al respecto.

"Yo traté de bajarme, pero el bus no paró y ahí yo me caí; después ya no me acuerdo de absolutamente nada", describió en otro momento.

Tras la caída, la joven fue auxiliada y trasladada al Hospital de Calle'i y luego derivada al Hospital de Trauma, donde su diagnóstico clínico fue traumatismo craneoencefálico, una hemorragia subdural, hematoma en la región frontal izquierda y una hemorragia en la zona occipital derecha.

Su nivel de conciencia era 14 del 15, no recordaba sobre su desgracia. Los médicos la mantuvieron en observación en caso de que hubiera hemorragias en el cerebro.

Camila González, oriunda de Ypacaraí, justificó que corrió tras el delincuente porque recientemente se había comprado el celular y apenas había pagado la primera cuota. "Era una de las primeras cosas que estaba pagando a cuota. Traté de recuperar, pero ya no pude", alegó.

El presunto autor del asalto, de 21 años, fue aprehendido y tiene sendos antecedentes por hurto de este tipo.