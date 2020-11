Los trabajadores denuncian que tras 14 días de haber acordado con las autoridades la ayuda económica de G. 2 millones mensuales y un kit de víveres para cada uno, hasta la fecha no se ha concretado el desembolso de dicha ayuda monetaria. Ante esta situación, decidieron cerrar por completo la entrada y salida de camiones de la Administración Nacional de Navegación y Puertos ( ANNP ) de Encarnación , en el Departamento de Itapúa .

Los manifestantes aseguran que la medida es por tiempo indefinido e incluso anunciaron el cierre de los accesos a la capital de Itapúa a partir de la próxima semana. De esta manera está cortado el paso de camiones de gran porte a través del puente internacional San Roque González de Santa Cruz.

Los trabajadores fronterizos, mesiteros, casilleros, vendedores ambulantes, cambistas, taxistas, mototaxistas, comerciantes y otros, aseguran que de no haber cumplimiento de la promesa del Gobierno, a partir del lunes de la próxima semana irán extremando la medida de fuerza e incluso se prevé el cierre total de los accesos a Encarnación por las rutas PY01 y PY06.

Según adelantaron, a dicha protesta se estarían sumando los camioneros, quienes también son afectados por el cierre del acceso a puertos como medida de protesta de los trabajadores fronterizos.

El presidente del gremio de trabajadores fronterizos, Sergio Mereles, manifestó que el Gobierno Nacional aceptó la petición de la ayuda económica de G. 2 millones para cada uno, sin embargo, a dos semanas de la promesa nada se tiene al respecto.

“Hace 14 días la gente del Gobierno Nacional, encabezado por el canciller Federico González y el ministro del Interior, Euclides Acevedo, vinieron acá a comprometerse, pero no están cumpliendo en la parte económica", expresó.

Dijo que la primera parte del compromiso a través del ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, se está cumpliendo con la entrega de los kits de víveres, pero lo más importante del compromiso, que es la parte económica, no tienen aún respuestas.

“La gente ya se está cansando de tanto esperar, de tanta promesa y creo que ya deben tomar en serio el pedido y no tenerle así a la gente, porque ellos (representantes del Gobierno) se comprometieron y tienen que venir a dar la solución, ya no estamos para esperar, por lo que decidimos en asamblea que el portón de acceso y salida de camiones ya no vamos a abrir hasta tener una solución que es el desembolso de los G. 2 millones para los trabajadores fronterizos”, agregó.

Por su parte, Martín Piris, de la Asociación de Mesiteros, manifestó que están "cansados de las mentiras del Gobierno", pero que no se cansarán de luchar por la gente más necesitada.

"Es sabido que teníamos cuatro puntos en el pedido, de los cuales dos puntos eran innegociables: el kit de víveres y los G. 2 millones para cada uno hasta que se abra la frontera", refirió.

Insistió en que hasta ahora solo cumplió con la entrega de kits de víveres para las 3.000 personas, no así con el desembolso de la ayuda económica, por eso tomaron la medida del bloqueo total por la falta de cumplimiento del compromiso asumido.

Acorralados por la grave crisis económica que afecta a la ciudad de Encarnación y al Departamento de Itapúa, ante el cierre de fronteras por la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19), los comerciantes desean que se realice la reapertura del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une a Encarnación con la ciudad argentina de Posadas.