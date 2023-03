"Todas podemos": Las mujeres se están abriendo camino

Hoy más que nunca escuchamos hablar sobre la igualdad de oportunidades laborales para mujeres y hombres. Te contamos la historia de Tania, quien abrazó con gran pasión su labor de conductora, tanto que se le abrieron nuevas oportunidades dentro de la empresa a la que pertenece.

La trabajadora, aunque ya no estará en los recorridos por los itinerarios de la línea para la que trabaja, nos mostró y contó cómo fue su día a día alzando pasajeros, a quienes con ojos llorosos dijo que los extrañará. “Una de las cosas que más voy a buscar con este nuevo cargo que ocupo es el contacto con mis pasajeros”, expresó Tania.

Actualmente, ya se desempeña como conductora líder, entrenando a los nuevos conductores y estando a cargo del plantel de choferes. Atenderá desde las inquietudes de los usuarios hasta los días malos que puedan llegar a tener sus compañeros. “Escucharlos y ayudarlos a mejorar forman parte de mi trabajo”, confesó.

Esta empresa, desde el 2016, tiene en su plantel a mujeres, aunque no muchas, pero las tiene. La que inició es Idalina Peralta, quien sigue en la firma.

Al mando

De uniforme impecable y con alegría, comentó amablemente sus anécdotas que le dan mucha satisfacción personal.

Aunque se formó como fisioterapeuta y bombera, a consecuencia de una lesión en las manos, luego de ejercer 10 años su carrera, tuvo que buscar otra ocupación. Se desenvolvió como peluquera, taxista, hasta que encontró el llamado para conductora en la firma Magno.

Se acercó con sus documentos y ahí comenzó su historia en la empresa, aprendiendo los itinerarios y su formación de conducción en camión grande.

Prudente y atenta

Nuestro recorrido arrancó una vez que ella controló minuciosamente toda la seguridad de su unidad. Al salir a las calles fuimos cruzándonos con sus compañeros, a quienes ella saluda con entusiasmo.

Tanta pasión tiene a lo que realiza que se encariñó con las personas que diariamente aguardan un medio de transporte en las paradas y, al ver que es Tania la conductora, muchos de ellos ya ponen una cara de felicidad. “Yo les quiero muchísimo a mis pasajeros, los miro y por su reacción ya sé que están contentos de verme”, manifiesta.

¡Mujer al volante, seguridad constante! - ÚH

La prudencia y amabilidad son los condimentos perfectos para que su trabajo sea tan bien visto por la mayoría. Al subir la gente a su coche, ella les saluda con un "¡buen día!" o si son personas de tercera edad o embarazadas, toma las debidas precauciones y cuenta que no da marcha a su vehículo hasta que estos se sienten.

Al bajarse hasta se despide de ellos con alguna frase motivadora. “Nosotras somos más cuidadosas por ser mujer, ya que sabemos lo que significa movilizarse estando embarazadas, por lo cual somos más prudentes y pacientes”, agrega.

Recuerda que cuando salió una publicación sobre ella en las redes sociales, no podía creer tanta demostración de cariño. “No sabía que tantos pasajeros me iban a dar ese tipo de demostración de cariño en sus publicaciones. Me hicieron llorar. Ahora que me bajé del colectivo (ya no estará por las calles), voy a extrañar mucho eso”, dijo con ojos aguados.

Más oportunidades

En estos momentos está abierta la convocatoria para mujeres conductoras que quieran formar parte del plantel y cubrir la vacancia que deja abierta. Aquí, Tania se encargará de dar charlas de motivaciones para que el pasajero tenga un servicio diferenciado. “Voy a prepararles, saliendo a los viajes con ellas para mostrarles la conducción, el trato con los pasajeros y el cuidado del elemento de trabajo”, explicó.

Su mensaje para las mujeres

“Todas las mujeres podemos, una tiene miedo por el tamaño del colectivo y les digo que sí, podemos. Para las mujeres no hay nada que no podamos hacer, yo tengo comprobado”, finalizó.

En un ambiente laboral donde la mayoría son hombres, ella logró ganarse no solo el respeto de los mismos, sino su cariño. “Me dicen que soy la mimada y veo que están contentos porque saben que yo les voy a ayudar desde el lugar donde ahora me toca cumplir”, destaca.

Discriminación

Aunque asegura que en la empresa no existe discriminación por parte de los hombres, cuenta que por las calles sí, algunos pasajeros son machistas. “A veces suben al bus y cuando ven que soy mujer se bajan haciendo algún gesto de disgusto, pero mis pasajeros me alientan diciéndome: 'No saben lo que se pierden'”, confiesa que esas cosas le dan satisfacción en la tarea de trasladar con seguridad a los pasajeros hasta sus destinos.

“Quiero que el viaje sea placentero, por eso cuido hasta el mínimo detalle cuando manejo. En cuanto a los machistas con los que me cruzo, es un porcentaje bajo, son pocos y de avanzada edad”, se consuela.

Al finalizar nuestro viaje, aprovechó para agradecer a la empresa por todo el apoyo y les animó a las chicas a ser conductoras. “Sentirán el apoyo de la empresa, tendrán mi ayuda en la capacitación. Las mujeres todo lo podemos”, culminó con una gran sonrisa, pero bien atenta a su maniobra de estacionamiento.

Este año la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer fue bajo el lema "Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género".

La empresa apuesta a la igualdad

La gerente de Marketing de Magno, Sandy Ayala, explicó que para ellos es sumamente positivo que trabajen mujeres conductoras. “Damos una oportunidad a las mujeres valientes que tienen la misma capacidad de los choferes, porque muchos se sienten cómodos de viajar con ellas, ya que tienen más desarrollado su instinto protector, por lo que se sienten más seguros”, menciona.

También, con esto quieren romper paradigmas y demostrar que todas pueden llevar este tipo de desafíos y por eso hacen un llamado a más mujeres que se animen a convertirse en conductoras.

En la base de buses que está ubicada en Reducto, San Lorenzo, tanto las mujeres como los hombres cuentan con habitaciones de descanso, por si les cueste llegar para el horario que les toque cubrir, entonces se quedan para descansar ahí.

Por otra parte, cuentan con una sala de descanso donde acuden a esperar subir a sus unidades, donde cuentan con aire acondicionado, café, agua y un espacio para poder conversar.

Magno registra entre sus vehículos 138 unidades, de las cuales 136 son líneas a combustión, dos eléctricos y cuenta con un nuevo colectivo que será exclusivamente para turismo.