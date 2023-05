Thaís empeora y apelan de nuevo a solidaridad para cubrir más gastos

A los 2 años fue diagnosticada con retinoblastoma bilateral, lo que le provocó la pérdida del ojo izquierdo.

En comunicación con Última Hora, Aracely Cantero, la mamá de Thaís, mencionó que lastimosamente la quimioterapia a la cual está siendo sometida la pequeña no está dando resultados positivos y deberá, nuevamente, entrar a cirugía este lunes 29 de mayo, para luego seguir con estudios durante todo el mes de junio, de modo que pueda llegar a un nuevo fondo de ojos el próximo 30 de ese mes y definir la siguiente cirugía de quimioterapia intraarterial.

https://twitter.com/SolAracelyCant1/status/1662802405258321922 Me siento mal y muy triste, por todo lo que mi hija está luchando y yo ya no consigo para poder seguir, es demasiado triste aún no junte nada pero nada, xfavor ayúdenme para seguir permaneciendo acá, poder lograr son 19 días nomás ya que faltan xfavor es muchísimo pic.twitter.com/4TKXZpW8Tw — thais anahi Cantero Mártinez (@SolAracelyCant1) May 28, 2023

La pequeña había viajado junto con su madre el pasado 29 de diciembre para seguir el tratamiento, pero debido al reflote de nuevos tumores, los cuales complicaron su cuadro médico, debió quedarse por tiempo indefinido en el vecino país.

La niña pasó su sexto cumpleaños entre estudios médicos y resultados pocos favorables. A pesar de que en abril pasado tuvo un avance, el tumor de la pequeña aumentó y la angustia y desesperación se apoderó de la familia.

La segunda cirugía de Thaís fue el último 4 de marzo.

Posteriormente, se debió hacer controles cada 15 días, que continúan hasta su próxima intervención. El pasado 24 de mayo se realizó un fondo de ojo y este 9 de junio tiene agendado una resonancia para evaluar cómo está el tumor. El 14 de junio se hará estudios posquimioterapia y en la fecha 30 del siguiente mes un nuevo fondo de ojos.

Debido a su estado delicado, no pueden hacer viajes de largos trayectos o volver al país.

Por este motivo, reactivan la campaña solidaria para llegar a la meta de G. 35 millones, de modo que se puedan cubrir los gastos de vivienda, viáticos, pasajes y algún requerimiento médico de ser necesario.

El alquiler donde se encuentran residiendo tiene un costo mensual de G. 7.500.000 y deben cubrir los meses de mayo, junio y por ahora de julio, es decir, unos G. 23 millones o quedarán en la calle.

Además del alquiler, deben cubrir los gastos de comida, vestimenta, medicamentos, entre otros.

“La última vez necesitamos para cubrir dos meses (abril y mayo) de gastos, incluyendo comida, estadía, alquiler, etcétera, unos G. 20 millones, que no logré conseguir. Apenas para un mes cubrí y ya pagué y ahora debo cubrir este mes y el próximo 17 de junio abonar el siguiente. No sé qué hacer. Ya tanto que pedimos ayuda a la gente. No sé qué hacer”, exclamó entre lágrimas la mujer.

Cantero señaló que si llegan a perder la oportunidad de seguir con los estudios y tratamientos de Thaís será un retroceso gigante para la pequeña y podría, definitivamente, perder la vista.

Lea más: Thaís sigue peleando y necesita dinero para costear cirugía en Brasil

“Si nos vamos ya no contará con los controles ni tratamientos necesarios que acá (Brasil) sí tiene. Necesitamos un milagro para seguir, la situación empeoró con la recaída de Thaís y el tumor que volvió a crecer. No sé qué hacer, no sé más a quién recurrir”, prosiguió.

La mujer recordó que ya tocó la puerta de influencers, políticos, pero que nadie le tiende la mano, hasta ahora, gracias a la solidaridad y la ayuda de la gente, pueden costear alguno de los gastos millonarios que precisan para que Thaís siga viendo la luz del sol.

Cantero señaló que solo son su hija y ella, y que no tienen a nadie más y atendiendo a que no puede salir a trabajar, le cuesta el triple llegar a la meta.

“Necesitamos ese milagro, les pido una vez más que me ayuden a salvar el ojito de Thaís. También me donaron un vaucher de peluquería por valor de G. 500.000, por si haya más gente que me quiera donar más cosas para poder hacer un sorteo y juntar fondos también me ayudaría bastante”, finalizó.

Las personas que puedan colaborar con la pequeña lo pueden hacer vía transferencia bancaria al Banco Familiar, al número de cuenta 16-3087515, C.I. N.º 2.902.899, a nombre de Petrona Martínez de Cantero, o vía Western Union a R. Domingos de Morais, 2564 - Vila Mariana, São Paulo, Metro Santa Crus, a nombre Sol Aracely Cantero Martínez, con C.I. N° 6.221.125. También se pueden comunicar con la madre al (0984) 615-694 con Aracely Cantero.

Más sobre Thaís

Thaís Anahí fue diagnosticada a los dos años y cinco meses de edad con retinoblastoma bilateral, lo que ya le provocó que pierda el ojo izquierdo, por lo que se espera que pueda cumplir el tratamiento y salvarle el otro ojo.

Fue tratada en el 2019 en el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, en San Lorenzo, pero por falta de insumos para la quimioterapia, la paciente perdió el ojo izquierdo. Ahora, sus padres acudieron al Hospital GRAACC en São Paulo, Brasil, donde encontraron una luz de esperanza para salvarle la visión y hasta la fecha continúan peleando contra el reloj.

El pasado mes de noviembre, la niña recibió una prótesis, la cual debe ser cambiada cada tres a seis meses y tiene un costo de G. 2 millones; un gasto más que se suma a lo que ahora necesitan para la estadía en Brasil.