Spider-Man: Into the Spider-Verse, Bafta a mejor película de animación

La película Spider-Man: Into the Spider-Verse, dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, se impuso esta noche en el Royal Albert Hall de Londres a Incredibles 2 y a Isle of Dogs.

El filme animado narra la historia de un joven de secundaria que se ha convertido en el nuevo Spider-Man en un universo paralelo en el que Peter Parker ha muerto.

Esta vuelta de tuerca al cómic de Spider Man ha conseguido también la nominación a mejor película de animación en los premios Óscar que se celebran el próximo 24 de febrero en Los Ángeles.

Premios Bafta

La 72 edición de los premios Bafta de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas dio comienzo este domingo en el Royal Albert Hall de la capital británica.

Las inmediaciones de la emblemática sala de conciertos londinense se engalanaron con la característica alfombra roja por la que desfilaron las estrellas de las películas que optan a llevarse alguna máscara dorada esta noche.

En esta ocasión, parte como favorita con 12 nominaciones The Favourite, del griego Yorgos Lanthimos, seguida de Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, con siete nominaciones.

A ese mismo número de galardones optan también Bohemian Rhapsody, de Bryan Singer, First Man, de Damien Chazelle y A Star is Born, la ópera prima como director del actor Bradley Cooper.

Joanna Lumley repite por segundo año consecutivo como presentadora de la gala, después de convertirse la edición pasada en la primera mujer en ejercer como maestro de ceremonias desde 2001.

Si no hay sorpresas, parece seguro que sea The Favourite, la historia de la excéntrica reina Ana de Inglaterra, cuya interpretación le ha valido a Olivia Colman la nominación a mejor actriz, la que culmine esta edición por todo lo alto.

En la categoría estrella de mejor película tendrá que verse las caras con Green Book, de Peter Farrelly; BlacKkKlansman, de Spike Lee, y las ya mentadas Roma y A Star is Born.

En el apartado de mejor actriz, Colman, que ya se hizo con el Globo de Oro el mes pasado, competirá con Glenn Close por su papel en The Wife, con Lady Gaga por su trabajo con Cooper, con Melissa McCarthy por Can you ever forgive me? y con Viola Davis por Widows, de Steve McQueen.

En esa misma categoría en su versión masculina se medirán Bradley Cooper, que también opta a mejor director; Christian Bale, por Vice; Rami Malek, en la piel de Freddy Mercury en Bohemian Rhapsody; Vigo Mortensen, por Green Book, y Steve Coogan, que encarna al cómico inglés Stan Laurel en Stan & Ollie.

Además de Cooper, los nominados a mejor director son Cuarón -que podría convertirse en el segundo mexicano consecutivo en alzarse con este galardón después de que lo hiciera en 2018 Guillermo del Toro por The Shape of Water- Lanthimos, el polaco Pawel Pawlikowski (Cold War) y, por primera vez, Spike Lee, por BlacKkKlansman.

Las apuestas dan como favorito a alzarse con la 'máscara' a mejor actor secundario a Mahershala Ali, por su papel como el virtuoso pianista Don Shirley en Green Book, seguido de Timothee Chalamet por meterse en la piel de un joven drogodependiente en Beautiful Boy; Adam Driver, por BlacKkKlansman; Richard E.Grant, por Can You Ever Forgive Me?, y Sam Rockwell por dar vida a George W. Bush en el biopic sobre el que fuera su vicepresidente, Dick Cheney, Vice.

En el campo femenino las dos coprotagonistas de The Favourite, Rachel Weisz y Emma Stone, optan al Bafta como mejor actriz secundaria junto con Margot Robbie, por Mary Queen of Scotland; Amy Adams, por Vice y Claire Foy, por First Man.

En la categoría de mejor película de habla no inglesa compiten grandes filmes internacionales: Capernaum (Líbano), Cold War (Polonia), Dogman (Italia), Roma (México) y Shoplifters (Japón).

La afortunada que recogerá el Bafta honorífico a toda su carrera es la montadora estadounidense nacida en Argelia Thelma Schoonmaker, ganadora de tres Óscar por Raging Bull (1980), The Aviator (2004)y The Departed (2006), y colaboradora durante más de tres décadas de Martin Scorsese.