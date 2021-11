"Nosotros no podemos descartar ni afirmar que esto tiene un trasfondo político, no sabemos cuál pudo ser el trasfondo, pero el objetivo no era Felipe Godoy, (funcionario de la Dirección de Extensión Agraria del MAG y candidato a concejal) eso es para nosotros categórico porque toda la investigación nos hace concluir que no estaba él como parte, no era un objetivo para los sicarios", señaló a NPY.

Cardozo mencionó que Godoy estaba en el lugar y en la hora equivocada y que los sicarios "no le conocían bien a la víctima más que por fotografías".

Según la información que tenían los sicarios, Godoy tenía la ropa característica que también tenía el objetivo, aunque no quiso precisar el nombre de la posible víctima.

"Vamos a contrastar todo el análisis que tenemos y si los capturados pueden aportar algún elemento o la manifestación de los capturados versus el análisis de señales para saber cuál pudo ser el trasfondo", explicó.

El jefe policial dijo que se tiene información que el ataque era contra la pareja de la ex intendenta de Nueva Germania, Alicia González de Saiz y pariente de uno de los detenidos, pero que los datos aún no fueron confirmados. Según Cardozo, existen algunos antecedentes entre las partes de problemas familiares.

Este jueves fueron detenidos el concejal por el Partido Demócrata Cristiano, Manuel Figueredo; el ex policía y candidato a intendente, Gerardo Saiz, y César Martínez León.

El Ministerio Público afirma que el concejal Figueredo sería quien rescató a los sicarios de la escena del crimen en una motocicleta, mientras que Martínez León sería uno de los sicarios y Gerardo Saiz tendría participación como autor moral.