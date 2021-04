El galeno mencionó que el paciente no recuerda nada de la tragedia ocurrida hace más de dos meses, no obstante, resaltó que solo responde a preguntas muy sencillas.

"Una conversación fluida todavía no mantiene, pero responde a preguntas sencillas, se alimenta por medio propio, sale con un déficit importante de miembros inferiores y miembros superiores que puede movilizar, no 100%, pero puede mover, no tiene fuerza muscular por el tiempo que estuvo en cama", detalló a través del canal NPY.

El paciente dejará el Hospital de Trauma este viernes luego de 65 días de internación. El médico tratante subrayó que José Zaván todavía no está en condiciones como para ir al Chaco.

También dijo que el joven ya no tendrá la misma forma de vida que tenía antes del accidente y que durante su proceso de recuperación estará quedándose en la casa de un familiar en la ciudad de Capiatá, del Departamento Central, para continuar con sus tratamientos en el centro asistencial donde estuvo internado.

Zaván fue el único sobreviviente del accidente aéreo que se produjo el pasado 9 de febrero, cuando la avioneta Cessna 402, con matrícula 0221, fabricada en 1989, con dos motores y dos hélices nuevas, se precipitó a tierra en el estacionamiento de la Fuerza Aérea en Luque, mientras que siete militares fallecieron en el percance.

Ese día, el joven había pedido trasladarse desde Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, hasta Central para poder inscribirse a la Universidad Nacional de Asunción.