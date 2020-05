Sin autocrítica, Eduardo Petta responde a interpelación en el Senado

Apenas iniciada la sesión, el secretario de Estado presentó un video en el cual se resume su gestión al frente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Petta explicó las etapas que contempla el plan de Educación para las clases virtuales que serán desarrolladas durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, presentó la herramienta digital que se utiliza.

El ministro será sometido a unas 50 preguntas que fueron elaboradas por legisladores y a pedido de diferentes gremios estudiantiles y docentes. La sesión ya lleva más de cinco horas de duración y respondió recién a una veintena de consultas.

Con tono conciliador, aperturista y destacando la participación, Petta respondió las primeras preguntas realizadas por la Cámara de Senadores.

Con el correr de la sesión, dejó en evidencia su incomodidad por la interpelación, saltó algunas preguntas e ironizó en la respuesta a otras. Incluso criticó los cuestionamientos y alegó que muchas de las consultas no fueron revisadas.

El funcionario calificó algunas preguntas como maliciosas y dijo que se trataba de pedidos de gremios que se copian y se pegan.

Respecto a la calidad de la educación que se imparte por medios digitales, dijo que es imposible demorar e ironizó diciendo que esa pregunta se debería hacer a la presidencia de la Unesco, que ni siquiera tiene “idea” de lo que sucederá con la calidad pedagógica.

Brecha digital

El ministro habló de una transición hacia la educación digital y explicó que esto se dará en cuatro etapas, durante el año. Afirmó que el plan Escuela en Casa no es un “capricho ni una imposición”.

En este mismo sentido, aseguró que dentro de las 14.400 instituciones educativas del país ya se han formado 81.000 aulas virtuales y 948 mil estudiantes están en la plataforma donada por Microsoft para las clases 2.0.

El ministro afirmó que según el Registro Único del Estudiante (RUE), 1.085.000 padres cuentan con teléfonos celulares, con capacidad de recibir las clases digitales.

Resaltó la importancia de las clases que se dan por televisión y destacó la colaboración de los medios de comunicación. Aseguró que esta no es una tarea fácil, pero que “está saliendo”.

Respecto a la brecha digital, el ministro adelantó que unas 13.000 computadoras con internet serán entregadas a las comunidades carenciadas, de modo que se pueda acceder a las clases virtuales.

Según el titular del MEC, ya mantuvo varias reuniones con los representantes de las compañías telefónicas a fin de analizar las tecnologías disponibles y acordar que la descarga de los materiales no tenga costos.

Asimismo, habló de la posibilidad de otorgar beneficios tributarios a las empresas que inviertan en innovación para la educación y pidió incorporar al MEC en la segunda etapa de la Ley de Emergencia, a fin de destinar más recursos para la educación digital.

Con relación a la conectividad de las escuelas, informó que esto pasará a depender del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, y que para noviembre del 2020 se espera sumar unas 2.900 escuelas conectadas.

Kits de alimentos por tareas

Respecto a la entrega de kits de alimentos, el titular de la cartera educativa explicó cómo fue el proceso para entregar estos víveres en reemplazo del almuerzo escolar. Indicó que esto ya benefició a más de 70.000 alumnos con unos 1.135.000 kilos de provistas, durante los últimos 20 días.

Petta dijo que se decidió la entrega de víveres en las instituciones por cuestiones logísticas, ya que era “imposible” hacer la repartición casa por casa. Indicó que la decisión se tomó en conjunto con Contrataciones Públicas y los directores de las instituciones educativas.

Respecto a su cuestionado planteamiento de entregar alimentos a cambio de las tareas, dijo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “Como respuesta institucional sostengo que no hay condicionamientos para la entrega de los alimentos”, dijo.

Siguiendo con la justificación del mismo punto, Petta reiteró que el padre tiene obligaciones con sus hijos, que no solo se limita a matricular a los mismos en las escuelas. Aseguró que los progenitores y tutores están obligados a conducir el proceso educativo de los niños.

En este mismo punto, el integrante del Ejecutivo calificó de “mediático” al gremio estudiantil que denunció y cuestionó sus expresiones. Ironizó sobre las interpretaciones que se dan a sus declaraciones.

Críticas por su falta de apertura

En todo momento, el ministro Eduardo Petta hizo énfasis en que hubo varias reuniones con diversos sectores para las tomas decisiones, partiendo sobre la conclusión del año lectivo en medio de la pandemia.

Petta mostró varias fotografías de reuniones con gremios docentes, estudiantiles y directores, para contrarrestar las críticas sobre su falta de apertura. “Lo que se dice, muchas veces hay que tomarlo con pinzas”, dijo al respecto.

El titular de la cartera educativa señaló que cuenta con documentos que hacen referencia a las reuniones y firmas de acuerdos con diferentes sectores.

Respecto a las críticas de las organizaciones estudiantiles sobre su falta de apertura y mal carácter, aseguró que trata de ser lo más respetuoso posible con todos los sectores.

“Aún recuerdo que uno de los gremios le tiró agua al ex ministro Riera. Yo creo que se puede debatir con respeto. Ese lenguaje se pierde, no en todos los gremios, pero ese respeto hay que recuperar. El debate debe ser dentro del marco del respeto y diciendo la verdad”, expresó.

Petta cuestionó que haya algunos líderes estudiantiles que “granjean” y hacen publicidad solo por estar contra el ministro de Educación. “Si un gremio se pone de acuerdo, otros salen a decirles que ellos se vendieron”, dijo.

Adelantó que se reunirá nuevamente con la Fenaes, Unepy y la ONES, quienes “fueron los promotores de la interpelación”.

El ministro dijo que las reuniones se complican por las posiciones radicales de algunos estudiantes, que buscan imponer sus fundamentos.

Además, mostró varios videos de las reuniones que fueron interrumpidas debido a que, según explicó Petta, algunos gremios de estudiantes decidieron retirarse en defensa de sus posturas.

“Este es el ministro que no dialoga, que se cierra al debate. Yo no sé si son estrategias. Piden una mesa democrática, pero no sé si ellos son democráticos”, ironizó el ministro sobre la postura de los gremios estudiantiles.

Libros con errores

Sobre la polémica presentación de libros del MEC con errores ortográficos, Petta justificó que este sistema pedagógico de enseñanza se inspiró en una estrategia de voluntarios japoneses, que fue muy exitosa.

Petta dijo que por el éxito, esta estrategia fue impresa, con los errores de comunicación que provienen de la dificultad de comunicación que tenían los japoneses. Señaló que estas erratas datan de gestiones anteriores.

“Este libro pasó por varias administraciones. Yo tuve la mala suerte que de que se saquen todos los memes con mi cara. Es muy difícil empezar a corregir los materiales. A pesar de todo, esta acción fue exitosa y los resultados son excelentes, dijimos que debíamos hacer extensivo a todo el país”, justificó.

A pesar de no asumir la responsabilidad, dijo que los directores encargados de la corrección fueron removidos de sus cargos y otros están bajo sumario. “A pesar de esto, sigo orgulloso de la estrategia porque dio resultados”, agregó.

Siguiendo con la justificación, dijo que el MEC no cuenta con los originales de estos materiales y que las correcciones se realizaban con parches en los archivos PDF. Dijo que en base a la experiencia, se hizo una réplica del material original, con las correcciones.

Cuotas de colegios privados

Por otro lado, sostuvo que el Ministerio de Educación dijo que no puede inmiscuirse en el aspecto financiero de los colegios privados, respecto a pedido de los padres sobre una exoneración del 50% de cuotas.

El ministro de Educación aseguró que el debate es complejo ya que por un lado están los privados-subvencionados y, por otro, los privados que tienen fines de lucro. Sin embargo, apeló a que las instituciones busquen una salida equitativa con los padres.

Petta reconoció que en un momento dado se habló de la posibilidad de otorgar un subsidio a los colegios, pero en Hacienda no prosperó. Señaló que habrá créditos especiales para las instituciones educativas.

El ministro informó que el MEC dispone de unos USD 56 millones al año para el pago de docentes que cumplen funciones en escuela privadas–subvencionadas.

El integrante del Ejecutivo adelantó que el MEC establecerá un protocolo para que los alumnos desmatriculados de colegios privados puedan migrar al sistema público.

Condecoración a ministro de Stroessner

Respecto a la reimpresión de libros de lectura de la época de la dictadura de Alfredo Stroessner y la condecoración del ex ministro de Educación Carlos Ortiz Ramírez, quien fue referente del stronismo, Petta aseguró que no se trata de una reimpresión, sino de un homenaje, con 100 ejemplares impresos. Aseguró que no fue una condecoración.

Petta dijo que el libro Estrellita marcó su infancia y que se hizo una galería de los ex titulares de la cartera educativa y no solo de uno.

