“Una prueba de un audio de un bocón no puede poner en jaque la credibilidad de un sistema que permite tener autoridades con legitimidad en los próximos cinco años”, remarcó.

En una grabación se escucha la conversación del entonces jefe de Control de Calidad de Informática del TSJE, Miguel Iturburu Cañete, con una candidata a diputada por Central.

Silva Facetti manifestó que es imposible alterar los resultados electorales ya que las cargas se realizan en presencia de todos los apoderados de los partidos.

“Tenemos que entender que este es un proceso judicial cuya culminación es una sentencia definitiva. Todo el proceso desde el inicio hasta el final está garantizado”, aseguró el representante de la Cámara Alta.

El titular de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics), David Ocampos, dijo que el sistema informático del organismo electoral es inviolable; no obstante, reconoció que las cargas de votos es vulnerable.

"Conozco el sistema informático de la Justicia Electoral y no creo que se pueda violar para cambiar los resultados, pero las cargas de las actas electorales las realizan seres humanos, es ahí donde existen vulnerabilidades”, enfatizó a la 780 AM.

Audios filtrados

En una grabación se escucha la conversación de Iturburo haciendo alarde de poder modificar resultados electorales.

“Yo te voy a replantear tu pregunta: si te faltan 200 o 300 votos, yo te doy. Así te digo, ¿entendés? ¿Ya entendés lo que quiero decirte? Ahí sí te doy como sea y te voy a decir cuánto y te voy a cobrar también, no me importa ya ahí, pero si te falta 5.000 votos no puedo”, afirma en la conversación con una candidata a diputada.

En otra parte del audio, revelado en la 730 AM, también se refiere al Partido Colorado: “Yo te cuento directo, y ojalá no me grabes. Si la ANR me ordena proteger los votos colorados, yo voy a tener que proteger los votos colorados y destrozar al PLRA, (Partido) Herederos y el que sea. Te quiero decir esto directo, no tengo solución a eso”.

Inicialmente, la candidata le pide ayuda para imprimir actas electorales que le puedan servir para custodiar sus votos, a lo que Iturburo responde que el costo aproximado por la impresión es de alrededor de G. 20 a 30 millones.

Los audios revelan un supuesto arreglo entre el senador por la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) Jorge Oviedo Matto e Iturburo, para que este ayude al legislador en la impresión de actas con el objetivo de agregarle votos.

Por su parte, Matto negó su participación en el supuesto negociado de votos.

Mientras que desde el TSJE aseguraron que no existe posibilidad alguna de manipular los resultados de las pasadas elecciones generales. El ente electoral presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Iturburo por corrupción.

Miguel Ángel Iturburu Cañete fue separado del cargo, además, enfrentará un sumario administrativo luego de que unos audios se filtrarán a la luz pública.