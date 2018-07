Director del TSJE asegura que Iturburo no tenía acceso a la carga de votos

Se le puede escuchar a Miguel Ángel Iturburo Cañete, ahora ex jefe de Control de Calidad de Informática del TSJE, asegurando tener la capacidad de incrementar la cantidad de votos para un determinado candidato a cambio de una suma de dinero.

“Su dependencia lo que hace es controlar la carga de las boletas de inscripción, pero no el procesamiento de los resultados. Para eso están las instancias de control pertinente”, aclaró Von Streber en contacto con radio Monumental 1080AM.

Refirió que las actas de votos pasan por tres instancias antes de ser juzgadas oficialmente, comenzando por el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) que emitió el conteo de votos en la noche del 22 de abril.

Así también, alegó que Iturburo Cañete no contaba con usuario ni contraseña para acceder al sistema que carga las actas oficiales para su juzgamiento.

El director del organismo electoral lamentó que por culpa de uno se ponga en tela de juicio el trabajo de todo un equipo, argumentando a la vez que el hecho corresponde más a un caso de estafa, ya que ofreció un servicio que no podía cumplir.

Luego del escándalo de los audios filtrados que salpican a Miguel Ángel Iturburo Cañete, en supuestos delitos electorales, el funcionario fue separado del cargo. Asimismo, el empleado público será sometido a un sumario.

Audios filtrados

En una grabación se escucha la conversación del entonces jefe de Control de Calidad de Informática de la Justicia Electoral, Miguel Iturburo Cañete haciendo alarde de poder modificar resultados electorales.

“Yo te voy a replantear tu pregunta: si te faltan 200 o 300 votos, yo te doy. Así te digo, ¿entendés? ¿Ya entendés lo que quiero decirte? Ahí sí te doy como sea y te voy a decir cuánto y te voy a cobrar también, no me importa ya ahí, pero si te falta 5.000 votos no puedo”, afirma en la conversación con una candidata a diputada.

En otra parte del audio, revelado por la periodista Mabel Rehnfeldt en la 730 AM, también se refiere al Partido Colorado: “Yo te cuento directo, y ojalá no me grabes. Si la ANR me ordena proteger los votos colorados, yo voy a tener que proteger los votos colorados y destrozar al PLRA, (Partido) Herederos y el que sea. Te quiero decir esto directo, no tengo solución a eso”.

Inicialmente, la candidata le pide ayuda para imprimir actas electorales que le puedan servir para custodiar sus votos, a lo que Iturburo responde que el costo aproximado por la impresión es de alrededor de G. 20 a 30 millones.

Los audios revelan un supuesto arreglo entre el senador del Unace Jorge Oviedo Matto e Iturburo, para que este ayude al legislador en la impresión de actas con el objetivo de agregarle votos.