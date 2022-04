Servicio de salud mental de Concepción solo cuenta con dos médicos

El servicio funciona desde hace 16 años y fue la donación de una organización internacional, informó Telefuturo. Desde entonces, no logran conseguir los recursos necesarios para ofrecer una mejor y mayor atención.

Tampoco disponen de rubros para cuatro enfermeros ni para adquirir seis camas para la internación de aquellos en estado más delicado. Una funcionaria del sitio señaló que los casos de ansiedad y depresión fueron creciendo a nivel mundial.

En ese sentido, lamentó que ya no puedan dar respuesta inmediata a las necesidades de la población. "A nivel mundial, los casos de ansiedad y depresión fueron creciendo y los profesionales ya no dan abasto. No damos abasto con la cantidad de pacientes", subrayó.

La salud mental tomó relevancia en los últimos años con la venida de la pandemia del Covid-19. De acuerdo con un estudio, la forma grave del coronavirus afecta más a la salud mental a largo plazo y el paciente corre el riesgo de padecer depresión o ansiedad.

Según la OMS, a la salud mental se la define como el bienestar biosicosocial, con competencia y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente.