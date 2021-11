El doctor Rodrigo Ramalho, médico psiquiatra paraguayo en Nueva Zelanda, en una comunicación con radio Monumental 1080 AM este jueves, habló sobre la situación de la salud mental en la pandemia del Covid-19 .

Explicó que posteriormente a toda esta crisis sanitaria habrá un aumento de estrés psicosocial, de cuadros de ansiedad y, sobre todo, de cuadros de depresión, lo que ya se registró en la actualidad.

"Se habla de qué se viene después de la pandemia. Aunque diría que ya esté sucediendo en paralelo, al mismo tiempo. Pero va a tener más fuerza después una pandemia de salud mental", remarcó.

En este sentido, agregó que quizás una de las anomalías que más problemas está causando es la incertidumbre. "No sabemos cuándo vamos a salir de esto, cuándo va a haber una cuarentena o si va a haber una nueva cepa (del coronavirus)", acotó.

"Lastimosamente no hay una información certera. Entonces, muchas de nuestras conversaciones en la redes sociales, en los medios de comunicación, son de especulación y no juega en beneficio de nosotros", evaluó el especialista.

Sin embargo, el médico psiquiatra no incorporó en este punto los aspectos de la vacuna, porque dijo que existe bastante certeza en ello, por el hecho de que disminuye la posibilidad de un cuadro grave de la enfermedad.

"Pero no quita el hecho de que seguimos en tiempo de incertidumbre, al igual que todo el impacto que vivimos, el no hacer el duelo de nuestros seres queridos. Esta sensación de incertidumbre no sabemos cuánto va a durar y ese es el problema", reforzó.

Asimismo sugirió como una forma de paliar la situación el establecer contacto con los amigos con los que hace rato no se habla para que en caso de que haya un problema se pueda detectar a tiempo y sugerir la búsqueda de apoyo, para que no empeore el problema.

En agosto de este año, un metaanálisis realizado por la Universidad de Calgary (Canadá), que reúne datos de 29 estudios, en los que participaron 80.879 jóvenes de todo el mundo, concluyó que los síntomas de depresión y ansiedad se han duplicado en niños y adolescentes en comparación con la prepandemia.

Ramalho indicó que hoy en día toda esa franja etaria, que al principio no era tenida en cuenta por ser priorizados adultos mayores, ahora están sufriendo las consecuencias ante la cantidad de estrés que provocó la incertidumbre.