La solicitud de los senadores Enrique Riera y Abel González, ambos miembros de la Comisión del Entes Binacionales del Senado, se realiza en el marco del reclamo de los ex obreros contratistas de la Itaipú Binacional, quienes exigen una indemnización por derechos no reconocidos y que sí se admitió para trabajadores del Brasil.

El senador Abel González señaló que se reunieron con el presidente Mario Abdo y pidieron que “tome cartas en el asunto” para que se puedan reconocer los derechos de los trabajadores que participaron de las obras de la Itaipú hace 30 años.

A su turno, el senador Riera comentó que se aguarda que el Ejecutivo pueda realizar un censo para saber la cantidad de obreros que requieren de esa indemnización de manera a lograr una reparación histórica.

“Esperamos que los ex obreros puedan dialogar con el Ejecutivo y puedan sacar un monto de indemnización, pero todos tendrán que traer pruebas legítimas y comprobables para poder recibir el beneficio”, expresó.

Consultado acerca de la cantidad de trabajadores que formarían parte del grupo que reclama, el legislador colorado mencionó que se habla de más de 3.500 obreros, quienes formaban parte de la binacional y de empresas contratistas.

No obstante, indicó que se deberá verificar la vinculación de cada trabajador, que en su mayoría serían adultos mayores.

Por otra parte, en setiembre pasado la Itaipú Binacional aclaró que algunos reclamos realizados por un grupo de ex obreros de empresas contratistas y subcontratistas para la construcción de la central hidroeléctrica no son legítimos ya que no formaban parte del cuadro de la institución.