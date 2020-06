Senador se encadena contra "estafa masiva" de ANDE y pide exoneración

Lea más: Cómo denunciar sobrefacturación de la ANDE

Esto, luego de que más de 30.000 denuncias de sobrefacturación con base en un promedio realizado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19)

Asimismo, dijo que el proyecto busca extender la exoneración para los usuarios por tres meses más y elevar el consumo a los 1.000 kW. El proyecto aprobado anteriormente exoneraba el consumo hasta 500 kW.

“Yo estoy encadenado porque la ANDE le tiene encadenado al pueblo paraguayo con su cadena de estafa masiva en todo el país”, señaló en declaraciones a medios locales.

El senador sostuvo que hay muchos compatriotas que no reciben ningún tipo de ayuda y que la deuda de USD 1.600 millones la pagarán todos los paraguayos, a la vez de señalar que, si se extiende la exoneración por tres meses, el gasto no supera los USD 130 millones.

"Esto es una estafa planificada contra el pueblo paraguayo. A mí Villordo no me va a engañar, acá no nos van a tomar de estúpidos, yo vengo a encadenarme para que la gente se despierte", remarcó, tras denunciar que comercios que ni siquiera abrieron tuvieron que pagar y que el promedio incluyó los meses de mayor consumo, como enero y febrero.

“Mañana se trata el proyecto, pido el apoyo para la ciudadanía, no para mí, para vos que te están estafando”, instó.

Finalmente, manifestó que el proyecto tiene dictamen positivo y que hay senadores a favor, pero que se debe presionar, ya que la ANDE “va a seguir mintiendo”.