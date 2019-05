Senado rechaza proyecto que aumenta impuesto al tabaco

La legislación actual establece un impuesto mínimo del 18% y un máximo del 22%. Con la iniciativa se pretendía elevarlo a entre el 30% y 40% y los recursos serían destinados a varios fondos, programas sociales y de salud.

Varios legisladores se posicionaron a favor de que los impuestos al tabaco, bebidas azucaradas, la soja, entre otros, sean analizados dentro del paquete de reformas impositivas planteadas por el Ejecutivo; dejando de lado los proyectos particulares presentados anteriormente en el Congreso.

La senadora Desirée Masi calificó de una burla el proyecto de paquetes impositivos presentado por el Gobierno de Mario Abdo Benítez.

Aseguró que, de aplicarse las recomendaciones internacionales de cobrar una tasa especial a cada cajetilla de cigarrillo, se podría duplicar el presupuesto de todo el Ministerio de Salud.

votacion senado tabaco .jpg Votación de los senadores por la suba del impuesto al tabaco. Foto: Captura Facebook

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez recordó que el impuesto al tabaco es el único que la Organización Mundial de la Salud (OMS) logró llevar a un consenso mundial. Lamentó que el Congreso Nacional no quiera debatir sobre los incrementos de impuestos para el sector tabacalero.

“Aquí (en el Senado) se toma en cuenta quién es el dueño de la tabacalera, que es amigo, que financió mi campaña, antes que las muertes”, criticó la parlamentaria del Frente Guasu.

Martínez señaló que elevar los impuestos permitirá que niños y niñas no prendan el primer cigarrillo, lo que se traducirá en una mayor expectativa de vida. “Queríamos un debate particular y que esto no se diluya en un paquete que trata otros temas”, dijo.

El legislador liberal Dionisio Amarilla justificó el rechazo de su bancada al proyecto de ley argumentando algunas falencias en el texto propuesto. “Lo que nuestra bancada refiere es que se debe contemplar el tema en la discusión integral del régimen impositivo”, aseguró.

Juan Bartolomé Ramírez (PLRA) dijo que no se puede atacar solo el Impuesto Selectivo al Consumo y dejar de lado el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es donde más recauda un Estado.

Desirée Masi volvió a tomar la palabra para criticar el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Indicó que la propuesta del Gobierno tiene vacíos legales y viola las técnicas legislativas.

La senadora oficialista Blanca Ovelar se mostró a favor de incrementar los impuestos al sector tabacalero. Señaló que esto es “políticamente” impostergable.

“Como Estado tenemos la obligación de pensar en esto. Queda claro que el arancel específico, combinado con la tasa, mejora enormemente la recaudación. Lamento que no podamos sentarnos a conciliar y mirar el proyecto del Ejecutivo”, expresó.

El senador Jorge Querey (FG) se enfocó en los problemas de salud que causa el tabaquismo. Mencionó que está demostrado que el aumento del precio del cigarrillo disminuye el consumo inicial y no afecta las finanzas de las empresas.

“Estamos predestinando a las futuras generaciones y cuando votemos estamos tocando a nuestras familias”, expresó.

Puede interesarte: Tabaquismo mata a 9 paraguayos por día, según informe

El senador de Patria Querida Stephan Rasmussen refirió estar de acuerdo con tratar los proyectos, pero manifestó que su bancada prefiere tratar en conjunto lo que plantea el Ejecutivo. “Otra discusión que se tiene que dar es mejorar la calidad del gasto. No vimos señales claras de que el Ejecutivo quiera mejorar el gasto”, cuestionó.

El senador Sergio Godoy, por su parte, manifestó que se propone una verdad inobjetable que tiene que ver con el daño que el tabaco hace a la salud. Sin embargo, señaló que no está de acuerdo con la solución que se plantea en cuanto a aumentar el impuesto al sector para desalentar el comercio del producto.

“La suba del precio va a impedir la venta del producto, pero también va aumentar la informalidad en la venta. Habrá mayor recaudación, pero el objetivo no está garantizado”.

Los senadores decidieron rechazar el proyecto planteado por algunos legisladores y analizar la propuesta del Poder Ejecutivo, que propone ínfimos aumentos al tabaco, las bebidas azucaradas y la soja.

Se rechaza impuesto al alcohol y a las bebidas azucaradas

Las comisiones legislativas recomendaron rechazar el proyecto de ley que incrementa hasta un 10% el impuesto al alcohol y a las bebidas azucaradas bajo el argumento de que se estudiará dentro del paquete de reforma tributaria que presentó el Poder Ejecutivo.

Hugo Richer, del Frente Guasu, y la senadora Masi criticaron la medida debido a que consideran que solo se debía postergar el proyecto para su estudio.

La legisladora advirtió que tanto la propuesta de impuesto al tabaco, al alcohol y a las bebidas azucaradas no están dentro del paquete de reformas del Gobierno. Agregó que también se debe analizar un canon por el uso industrial del agua para la fabricación de estos productos.

Al igual que en el caso del tabaco, el proyecto fue rechazado por una mayoría de senadores y el documento quedó archivado.