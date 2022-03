La diputada liberal denunció que el funcionario de la Senad realizaba escuchas ilegales de conversaciones de políticos y ciudadanos para luego venderlas con fines extorsivos y que incluso la amenazaron con publicar un audio suyo.

La legisladora dijo que fue amenazada con supuestas escuchas, después de que realizara fuertes denuncias sobre supuestos narcopolíticos y sus vínculos con el ex presidente de la República Horacio Cartes.

Lea más: Diputada denuncia escuchas ilegales y venta de audios en la Senad

“El que graba las conversaciones de los paraguayos y paraguayas y de los diputados se llama Cristian Amarilla, un funcionario de la Senad. Vende nuestras conversaciones al mejor postor. En este momento, la oferta es al cartismo de grabaciones mías del 2015/2016, antes de ser diputada. Exijo explicaciones y pido la cabeza del señor Amarilla”, denunció.

También adelantó que cualquier audio que se saque de sus grabaciones es ilegal y probablemente "retocado".

Le puede interesar: Diputada Amarilla traza vínculos entre una docena de presuntos narcos y HC

“Señor Cartes, puede comprarle a la Senad, al Amarilla, pero no me voy a callar de que usted es un mafioso, un narcotraficante y contrabandista de cigarrillos y sus perros fieles de esta bancada (Honor Colorado) no me van a amenazar”, remarcó durante la sesión extraordinaria de este jueves.

La legisladora detalló que recibió la amenaza en horas de la noche del jueves y que también tiene amenazas de muerte y violación.