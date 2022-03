En el mismo sentido, la parlamentaria dijo que un funcionario de la Senad, identificado como Cristian Amarilla, es quien realiza las escuchas ilegales y luego las ofrece "al mejor postor".

“El que graba las conversaciones de los paraguayos y paraguayas y de los diputados se llama Cristian Amarilla, un funcionario de la Senad. Vende nuestras conversaciones al mejor postor. En este momento, la oferta es al cartismo de grabaciones mías del 2015/2016, antes de ser diputada. Exijo explicaciones y pido la cabeza del señor Amarilla”, denunció.

La diputada liberal Celeste Amarilla adelantó que cualquier audio que se saque de sus grabaciones es ilegal y probablemente "retocado".

¡FUERTÍSIMO! Celeste Amarilla denunció a un supuesto funcionario de la Senad por grabar a ciudadanos y difundir sus audios de manera ilegal



♦Se trata de Cristhian Amarilla, la parlamentaria pidió su cabeza



"Recibo amenazas de violación y muerte"



— Monumental AM 1080 (@AM_1080) March 3, 2022

“Señor Cartes, puede comprarle a la Senad, al Amarilla, pero no me voy a callar de que usted es un mafioso, un narcotraficante y contrabandista de cigarrillos y sus perros fieles de esta bancada (Honor Colorado) no me van a amenazar”, aseguró.

En otro momento, la legisladora aseguró que ella vende merienda escolar, que incluso le vendió al diputado Pedro Alliana y acusó a los cartistas de vender droga.

“La diputada Cristina Villalba, su esposo planta marihuana en tierras arrendadas. ¿De dónde sacó Basilio Núñez un astillero? ¿Cómo su hija de 20 años tiene un barco? ¿Por qué vació la Opaci por el sueldo de Cartes?” (sic), dijo.

Amarilla culminó su intervención asegurando que la amenaza de los audios la recibió en la noche del jueves y aseguró que también tiene amenazas de muerte y violación. “Para mí es muy importante decir esto”, refirió.

Las expresiones de Amarilla se dan en el contexto de una incidentada sesión de la Cámara de Diputados en la que se dio el primer paso para un cambio de mesa directiva con el que se busca dejar al cartismo fuera de la presidencia de la Cámara Baja.