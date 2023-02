Secuestro de sudafricano pone en zozobra a pobladores de Independencia

El intendente local, José Resquín, mencionó que esta situación inquietó principalmente a las colonias alemanas, ya que la familia de la víctima es conocida en la zona, puesto que es productora del rubro porcino; tienen una chanchería en la localidad.

"Anoche me enteré y hoy en unas horas más voy a constituirme en la casa del señor. Hay mucha gente preocupada, muchos alemanes ya me están llamando y no puedo no saber nada siendo intendente", explicó a radio Monumental 1080 AM.

La identidad del secuestrado y más detalles aún no fueron dados a conocer por las autoridades intervinientes, para no entorpecer el curso de la investigación. Según informaciones extraoficiales de los pobladores, los captores ya hicieron un pedido de rescate, que sería de USD 300.000.

"Preocupa porque se está iniciando esta clase de hechos en la zona y me preocupa de sobremanera porque no manejamos mayor información. Estuve tratando de comunicarme con uno de los jefes de la comisaría, pero nos puede brindar poca información", expresó Resquín.

El intendente especificó que la propiedad del secuestrado se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad y a unos cinco kilómetros del Club Deportivo Alemán.

El comisario César Silguero, director de Investigaciones de Hechos Punibles de la Policía Nacional, confirmó a la misma emisora el secuestro en las primeras horas de esta jornada y relató que la víctima se encontraba realizando una caminata dentro de su propiedad en la tarde del domingo cuando fue llevado a la fuerza por desconocidos.

Actualmente, agentes del Departamento de Antisecuestros y el Ministerio Público, encabezados por el fiscal antisecuestro Federico Delfino, se encuentran realizando tareas de investigación en el área.